Курс долара до літа може трохи зрости лише за однієї умови: експерти розкрили деталі

Завдяки західній підтримці резерви Національного банку наростають, саме тому наразі ситуація на ринку дуже стабільна.

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Що буде з курсом долара до літа? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні до кінця весни не очікується різких змін готівкового курсу долара. Навіть якщо "зернова угода" не буде продовжена, на курс це практично не вплине. Уся справа в тому, що найбільше курс залежить від макрофінансової допомоги Україні, яку надають країни-партнери.

Як зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі Оbozrevatel, загалом ситуація на ринку дуже стабільна. Завдяки західній підтримці резерви Національного банку наростають.

"Якогось тиску на гривню просто немає. Теоретично можлива зупинка "зернової угоди" може вплинути на кешевий ринок – але це якщо вона в принципі буде зірвана. Проте найближчим часом нічого такого не очікується. По долару до кінця весни наразі не очікується жодних змін курсу", - сказав банкір.

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Зі свого боку, старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський зазначив, що у разі повної зупинки "зернової ініціативи" готівковий курс долара може трохи зрости. Однак, якщо це і станеться, то в межах 1 грн.

"Доки у нас є фінансування від партнерів, то, гадаю, істотних змін не буде. Можемо утримувати курс на більш-менш стабільному рівні – принаймні щоб він був керованим", - пояснив він.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Нинішнє, травневе, зміцнення національної валюти (зараз курс коливається на рівні 37,3 – 37,8 грн) Коробкова пояснює тим, що в Україні зараз у повному розпалі посівна кампанія.

Дивіться відео про те, чи чекати обвалу курсу гривні в 2023 році:

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