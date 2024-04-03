Хто з українців може завчасно піти на пенсію: поради чиновників

Частина українців може вийти на пенсію значно раніше за своїх ровесників - але для цього потрібно пройти через певну процедуру.

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Як піти на пенсію раніше? / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Частина українців може вийти на пенсію раніше, ніж їхні ровесники - за умови, якщо вони пройдуть через певну процедуру. Про це йдеться в поясненні Пенсійного фонду.

Однак українцям дозволяється вийти на пенсію не раніше, ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку (це чоловікам) і не раніше, ніж за 15 років - жінкам.

Хто може вийти на пенсію достроково?

Жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до 8 років, а також матерів дітей з інвалідністю.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

Дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу загиблих правоохоронних органів за умови, що вони не одружилися повторно.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС або особи, які виконують інтернаціональний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, з якими було розірвано трудовий договір через їхній стан здоров'я.

Особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.

Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.

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Які документи потрібно надати

Заяву про отримання дострокової пенсії.

Посвідчення особи (оригінал та їхня копія).

Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, що підтверджують загальний і пільговий стаж роботи.

Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (код РНОКПП).

Довідка про доходи за страховий стаж роботи. Довідка повинна містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Також додатково можуть знадобитися:

Довідка про надбавки до пенсії.

Копії посвідчень, що підтверджують право на пільги.

Свідоцтво про шлюб.

Довідка з податкової про відсутність доходів (якщо особа не працює).

Свідоцтво про народження дитини.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, які провадяться відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог; забезпечує контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

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