Хто з українців може завчасно піти на пенсію: поради чиновників

Частина українців може вийти на пенсію раніше, ніж їхні ровесники - за умови, якщо вони пройдуть через певну процедуру. Про це йдеться в поясненні Пенсійного фонду.
Однак українцям дозволяється вийти на пенсію не раніше, ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку (це чоловікам) і не раніше, ніж за 15 років - жінкам.
Хто може вийти на пенсію достроково?
- Жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до 8 років, а також матерів дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
- Дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу загиблих правоохоронних органів за умови, що вони не одружилися повторно.
- Ліквідатори наслідків ЧАЕС або особи, які виконують інтернаціональний обов'язок.
- Особи передпенсійного віку, з якими було розірвано трудовий договір через їхній стан здоров'я.
- Особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.
- Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.
Які документи потрібно надати
- Заяву про отримання дострокової пенсії.
- Посвідчення особи (оригінал та їхня копія).
- Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, що підтверджують загальний і пільговий стаж роботи.
- Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (код РНОКПП).
- Довідка про доходи за страховий стаж роботи. Довідка повинна містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
Також додатково можуть знадобитися:
- Довідка про надбавки до пенсії.
- Копії посвідчень, що підтверджують право на пільги.
- Свідоцтво про шлюб.
- Довідка з податкової про відсутність доходів (якщо особа не працює).
- Свідоцтво про народження дитини.
Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, які провадяться відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог; забезпечує контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
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Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.
Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.
До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.
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