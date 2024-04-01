Перерахунок пенсій в Україні: хто потрапив під підвищення з 1 квітня

В Україні підвищили пенсії двом категоріям українців - тим, хто працює на заслуженому відпочинку, а також тим, хто має право на гарантований розмір виплати.

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Хто потрапив під підвищення пенсій з 1 квітня? / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні з 1 квітня підвищили пенсії двом категоріям українців - тим, хто продовжив працювати і на заслуженому відпочинку, а також тим, хто має право на гарантований розмір виплати. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

За словами чиновників, якщо станом на 1 березня 2024 року набуто щонайменше два роки страхового стажу, то перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу.

Водночас перерахунок буде здійснено після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року (термін подання звітів - до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат і доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

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Кому збільшать пенсію з 1 квітня

Пенсії також підвищать тим, хто виконав норми за стажем і досяг 65 років. Закон гарантує - якщо ви не молодше 65 років і маєте 35 років (для чоловіків) або 30 років (для жінок) страхового стажу, то розмір вашої пенсії не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати. Зараз гарантований розмір пенсії - 2 840 грн (а з 1 квітня він становитиме 3200 грн).

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог; забезпечує виплату пенсій та інших соціальних послуг, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

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