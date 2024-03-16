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Українцям з 1 квітня перерахують пенсії: кому чекати надбавки

Дмитро Відоменко
16 березня 2024, 09:05
В Україні з 1 квітня проведуть перерахунок пенсій одразу двом категоріям населення - насамперед тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку.
Старенька, пенсійне
Кому перерахують пенсії з 1 квітня? / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні з 1 квітня 2024 року проведуть перерахунок пенсій одразу двом категоріям українців - йдеться про тих, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку і з моменту останнього перерахунку минуло щонайменше два роки. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватель".

Крім того, пенсійні виплати також підвищать тим, хто виконав норматив за стажем, досяг 65 років і отримує менше 40% мінімалки. Перерахунок торкнеться значної кількості українців, проте буде значно менш масштабним, ніж у березні 2024 року.

Відтак, спершу підвищення відбудеться для тих, хто продовжив роботу на пенсії. В Україні близько 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати. Усі вони отримують пенсії, проте тривалість їхнього стажу продовжує зростати. Закон дозволяє проводити перерахунок і враховувати набутий стаж не частіше ніж раз на два роки. Тож у квітні автоматичний перерахунок пенсій відбудеться для тих, хто працює щонайменше два роки на пенсії і кому за ці роки виплати не перераховували.

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Яким буде розмір пенсії після перерахунку - залежить від індивідуальних показників. Приміром, якщо зараз у людини є 35 років страхового стажу і розрахунковий розмір пенсії сягає 5 тисяч грн, то після перерахунку пенсія збільшиться до 5285 грн. Якщо ж розмір пенсії становить 10 тисяч грн, то після перерахунку ви зможете отримувати вже 10 571 грн.

Далі - тих, хто виконав норми за стажем і досяг віку 65 років. Закон гарантує - якщо людина не молодша за цей показник і у вас є 35 років (для чоловіків) або 30 років (для жінок) стажу, то розмір вашої пенсії не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати.

Аж до 1 квітня мінімальна зарплата становить 7,1 тисячі грн (тобто гарантований розмір пенсії становить 2840 грн). З 1 квітня мінімалка збільшиться до 8 тисяч грн, а пенсія становитиме вже 3,2 тисячі грн.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України, а також здійснює контроль за їх використанням.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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