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"Подарунок" у вигляді додаткового стажу: хто має право і як допоможе з пенсією

Дмитро Відоменко
15 березня 2024, 09:48
Українці можуть отримати додаткові 3 роки до страхового стажу, якщо вони доглядали за дитиною і не працювали в цей період.
Трудова книжка, стаж
"Подарунок" - додатковий стаж: кому належить? / фото ua.depositphotos.com і Zib.com.ua

Громадяни України можуть отримати додаткові 3 роки до страхового стажу, якщо вони доглядали за дитиною і не працювали в цей період. Про це повідомляють фахівці Пенсійного фонду.

Відповідно, такий стан речей може дозволити вийти на пенсію раніше. Приміром, якщо в людини вже є 29 років страхового стажу, то у 2024 році додаткові три роки стажу допоможуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років (а без цього працювати доведеться до 63-річного показника).

До слова, з 2004 року необхідними умовами для цього вважаються:

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  • догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
  • отримання допомоги по догляду за дитиною.

З 2005 року такий стаж визначається згідно з даними персоніфікованого обліку. Для цього необхідно надати такі документи:

  • свідоцтво про народження дитини або її паспорт;
  • документ, що підтверджує відсутність роботи до досягнення дитиною 3 років, це може бути виписка з трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності;
  • у разі смерті дитини - свідоцтво про смерть.

Чиновники ПФУ також нагадали - для того, щоб отримувати пенсію в 65 років, необхідно мати не менше 15 років стажу. Водночас уже 2028 року, згідно з розрахунками Мінсоцполітики, тільки половина українців зможе виходити на пенсію в 60 років, 5% вийде на пенсію в 65 років, решта - у 63 роки.

Що таке пенсійний фонд України?

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їхньої виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє " Вікіпедія".

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, окрема частина пенсіонерів України може залишитися без виплат. У яких випадках вилучається пенсія громадян розповіли в Пенсійному фонді України.

Також 24 лютого 2024 року заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак заявила про те, що в Україні з 1 березня року пенсії будуть проіндексовані на 8% (а не на 13% - така інформація активно циркулювала в ЗМІ). Як каже чиновниця, такий розмір надбавки порахований за формулою і враховує рівень інфляції минулого року.

Також, для громадян України можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. Насамперед, у разі виявлення недостовірних документів, які надавалися під час оформлення пенсії громадянином. Також допомогу можуть припинити в разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (ПМП). Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Верховної Ради.

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