Хто з українців має право на щомісячну виплату: у Пенсійному пояснили

Низка українців мають право на щомісячну виплату за особливі заслуги перед державою, повідомляють фахівці з Пенсійного фонду України.

https://glavred.net/economics/kto-iz-ukraincev-imeet-pravo-na-ezhemesyachnuyu-vyplatu-v-pensionnom-obyasnili-10559420.html Посилання скопійоване

Хто має право на щомісячну доплату / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Низка українців мають право на щомісячну виплату за особливі заслуги перед країною - у разі смерті людини виплату за неї можуть отримувати їхні близькі: батьки, діти та чоловік/дружина. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Як кажуть чиновники Пенсійного фонду, право на таку щомісячну грошову виплату мають:

громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України:

яким починаючи з 2014 року присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка";

яких починаючи з 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;

яких починаючи з 2014 року нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів;

яких починаючи з 2014 року нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів.

Як кажуть у ПФУ, на виплату також мають право члени сім'ї загиблих (померлих) громадян, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною.

відео дня

Серед них:

батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком;

діти, які не досягли 18-річного віку або яким уже виповнилося 18 років, але вони стали особами з інвалідністю раніше;

діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової вищої або вищої освіти.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за

Соціальні виплати в Україні - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищили з 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. У результаті частину пенсій підвищили з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред