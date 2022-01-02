"Ковідну тисячу" можна буде отримати без Дії та банківських карт: як і коли

Українцям буде запропонований механізм отримання цих коштів.
Вакциновані від коронавірусу українці, у яких немає додатка "дія", цифрових додатків банків або банківських карт, зможуть отримати 1 тисячу гривень з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року.
Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма, пише "ТСН".
"Ми зробили ставку на цифровий канал отримання цих коштів як найбільш ефективний і найбільш швидкий. Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність додатка "дія", або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карт, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року) запропонований механізм отримання цих коштів",- повідомив Шурма.
"Тисяча Зеленського": як отримати і куди витратити
Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.
На даний момент до програми підключилися:
- Monobank;
- Альфа-Банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.
Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.
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