"Ковідну тисячу" можна буде отримати без Дії та банківських карт: як і коли

"Ковідну тисячу" можна буде отримати без "Дії" / "Телеграф"

Вакциновані від коронавірусу українці, у яких немає додатка "дія", цифрових додатків банків або банківських карт, зможуть отримати 1 тисячу гривень з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма, пише "ТСН".

"Ми зробили ставку на цифровий канал отримання цих коштів як найбільш ефективний і найбільш швидкий. Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність додатка "дія", або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карт, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року) запропонований механізм отримання цих коштів",- повідомив Шурма.

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Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

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Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

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