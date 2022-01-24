Українці можуть витратити "ковідну" 1000 гривень на оплату комуналки - Зеленський

1000 гривень за вакцинацію / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде розширено кількість послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію.

Як заявив Зеленський у своєму відеозверненні, зокрема, можна буде оплатити комунальні послуги.

За його словами, тисячу за вакцинацію на оплату комунальних послуг зможуть витратити люди старше 60 років.

"Ми додатково розширюємо програму для літніх людей. Вони будуть мати можливість використовувати ці гроші (тисячу за вакцинацію, - ред.) на оплату комунальних послуг", - заявив Зеленський.

Додаткові 500 гривень за бустерну дозу

За словами глави держави, українці після бустерного щеплення зможуть отримати ще 500 гривень на картку. Таким чином українська влада хоче стимулювати вакцинованих українців робити третє щеплення, щоб посилити імунітет.

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"Імунітет зростає після кожної дози вакцини. Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн", - підкреслив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський у відеозверненні

Після засідання Ради національної безпеки і оборони Зеленський заявив, що ситуація на сході країни знаходиться під контролем.

За словами президента, причин для паніки немає.

Глава держави зазначив, що першим питанням засідання РНБО була ситуація на сході України.

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