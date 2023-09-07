Коли і як сильно піднімуть мінімальну зарплату: Шмигаль озвучив деталі

У Кабміні збираються до 15 Вересня прийняти проект Державного бюджету України на 2024 рік, що передбачає підвищення мінімальної зарплати.

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Підвищення мінімалки планується закласти в бюджет на 2024 році, каже Шмигаль / колаж Главред, фото УНІАН

У Кабміні рік до 15 вересня збираються прийняти проєкт державного бюджету України на 2024 року. Про це повідомив керівник українського уряду Денис Шмигаль.

За його словами, очікується, що в новому фінансовому документі країни буде закладено збільшення мінімальної заробітної плати, яка на даний момент становить 6,7 тисячі грн.

Як каже чиновник, проводити підвищення мінімальної зарплати планується провести в два етапи.

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Головним же пріоритетом держбюджету України-2024 стане, за словами прем'єра, сектор безпеки і оборони країни.

"Техніка, зброя, ракети, снаряди – все це максимально для нас важливо", – сказав Шмигаль.

Іншим пріоритетом, підкреслив прем'єр, стануть, власне, зарплати.

Наприклад:

лікарям;

учителям;

соціальні виплати.

Якою буде мінімалка в Україні в 2024 році

Деякий час тому для розробки місцевих бюджетів Мінфін розіслав до органів місцевої влади службовий документ, в якому вказується, що:

з січня 2024 року мінімалка в Україні становитиме 7,1 тисячі грн;

з липня - 8 тисяч грн.

При цьому мінімальну зарплату в 2025 році планується підвищити до 8 370 грн. А у 2026-му - до 8 956 грн.

"Це ретрансляція тієї ситуації, яка є зараз, з коригуванням на рівень інфляції. Але вже з липня 2024-го припускають значно підвищення мінімальної зарплати – приблизно на 13%", - вважає експерт з питань соціальної економіки Людмила Черенько.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

Також повідомлялося, що пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника вище, ніж розмір виплат за віком, то пенсіонер може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.

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