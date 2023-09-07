УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Коли і як сильно піднімуть мінімальну зарплату: Шмигаль озвучив деталі

Дмитро Відоменко
7 вересня 2023, 10:21 оновлено 7 вересня, 10:21
121
У Кабміні збираються до 15 Вересня прийняти проект Державного бюджету України на 2024 рік, що передбачає підвищення мінімальної зарплати.
Мінімалка, Шмигаль
Підвищення мінімалки планується закласти в бюджет на 2024 році, каже Шмигаль / колаж Главред, фото УНІАН

У Кабміні рік до 15 вересня збираються прийняти проєкт державного бюджету України на 2024 року. Про це повідомив керівник українського уряду Денис Шмигаль.

За його словами, очікується, що в новому фінансовому документі країни буде закладено збільшення мінімальної заробітної плати, яка на даний момент становить 6,7 тисячі грн.

Як каже чиновник, проводити підвищення мінімальної зарплати планується провести в два етапи.

відео дня

Головним же пріоритетом держбюджету України-2024 стане, за словами прем'єра, сектор безпеки і оборони країни.

"Техніка, зброя, ракети, снаряди – все це максимально для нас важливо", – сказав Шмигаль.

Іншим пріоритетом, підкреслив прем'єр, стануть, власне, зарплати.

Наприклад:

  • лікарям;
  • учителям;
  • соціальні виплати.

Якою буде мінімалка в Україні в 2024 році

Деякий час тому для розробки місцевих бюджетів Мінфін розіслав до органів місцевої влади службовий документ, в якому вказується, що:

  • з січня 2024 року мінімалка в Україні становитиме 7,1 тисячі грн;
  • з липня - 8 тисяч грн.

При цьому мінімальну зарплату в 2025 році планується підвищити до 8 370 грн. А у 2026-му - до 8 956 грн.

"Це ретрансляція тієї ситуації, яка є зараз, з коригуванням на рівень інфляції. Але вже з липня 2024-го припускають значно підвищення мінімальної зарплати – приблизно на 13%", - вважає експерт з питань соціальної економіки Людмила Черенько.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

Також повідомлялося, що пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника вище, ніж розмір виплат за віком, то пенсіонер може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
зарплати підвищення зарплат
Реклама

Головне за день

Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

12:47 Україна
Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

11:21 Світ
Від Путіна відвернуться, щойно він програє на фронті в Україні

Від Путіна відвернуться, щойно він програє на фронті в Україні

09:00 Погляди
Всі головні новини

Останні новини

13:11

Потрібна була операція на плоді: вагітна Кардашьян загриміла лікарню

13:11

Бабуся-лідер "Загонів Путіна" сказала "Слава Україні": журналіст розіграв пенсіонерку

13:04

Коли переводять годинник на зимовий час 2023: точна дата

12:47

Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

12:43

Лорак таки збирається виступити в Москві: безхребетні росіяни дали добро

Київ спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - КуликКиїв спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - Кулик
12:25

Вєрка Сердючка зі сцени в Майамі заспівала гімн України і показала Залужного

12:12

Чоловік благає владу посадити його до в'язниці: причина здивує

12:02

Войтенко публічно прокоментував звинувачення ексдружини в домашньому насильстві

11:58

"Це було в Кремлі": Пригожин зганьбився на банкеті у Путіна

Реклама
11:55

У НАТО невиразно відреагували на падіння безпілотника в Румунії

11:41

Гороскоп на завтра 8 вересня 2023: Терезам - чудовий день, Тельцям - відкриття

11:21

Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

11:15

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить інтроверт ви чи екстраверт

10:53

Наймодніший манікюр на осінь 2023: починається ера натуральних нігтів

10:21

Коли і як сильно піднімуть мінімальну зарплату: Шмигаль озвучив деталі

10:03

Результат вражає: чим відбілити пожовклий тюль

09:45

Вибори під час війни в Україні неможливо провести: Данілов назвав причину

09:43

Церковне свято 8 вересня: що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

09:14

Удар по ухильникам: в Україні створять електронний реєстр призовників - міністр оборони

09:00

Від Путіна відвернуться, щойно він програє на фронті в УкраїніПогляд

Реклама
08:58

Що найкраще чистить срібло: 3 засоби, які "з'їдять" чорноту

08:40

Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом: зведення Генштабу про контрнаступ

07:58

Окупанти 3 години били безпілотниками по Одещині: є руйнування і потерпілий

06:47

У Ростові-на-Дону та під Москвою пролунали вибухи: в РФ заявили про атаку дронів

06:35

Чому "маляр" – це не "муляр", і чим відрізняються ці слова: Авраменко дав відповідь

06:12

Чому Путін готується святкувати день перемоги 09.05.2025Погляд

05:07

Стало відомо, як принц Гаррі називає Меган Маркл в інтимній обстановціВідео

04:37

Вбережіть малюка: що категорично не можна робити під час вагітності

03:55

Публіцист пояснив, чому Пригожина ліквідували максимально шумно і голосно

03:20

Які найдовші слова в українській мові: не кожен зможе вимовити

02:40

Загроза ядерного удару РФ: експерт оцінив небезпеку з Білорусі

02:12

Чому об'єктив круглий, а фото квадратні: про це знають не всі

00:21

Як приготувати суші вдома: нові легкі суші від японського шефа

00:15

"Тіла розірвало": у МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки

06 вересня, середа
23:51

Чим можна заразитися в громадських місцях: що потрібно знати кожному

22:41

Зброї на мільярд доларів: держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ від Пентагону

22:18

Санса Старк знову на коні: Софі Тернер підтвердила своє розлучення

22:14

Україну накрила майже 7-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

22:07

Яка насправді ситуація в Росії з ракетами: у Буданова розкрили деталі

21:58

"Вороги щадити не будуть!": Соловйов затремтів через передачу Україні Taurus і F-16Відео

Реклама
21:48

Загроза дуже висока: РФ може скоро атакувати Україну ракетами - ЗСУ

21:23

Популярна французька акторка зізналася, що в дитинстві стала жертвою інцесту

21:19

Новий пакет допомоги: США передають Україні снаряди зі збідненим ураном

20:54

"Змініть прізвище на Безсоромний": Ступка шикарно відсвяткував день народження в США і отримав в мережі

20:53

Стосунки на межі розриву: чоловік вас не любить, якщо робить три речі

20:46

Україна отримає від США 25 мільярдів доларів: у Сенаті назвали терміни

19:52

Як позбавитися мотлоху: прості способи, які приголомшать своїм результатом

19:46

Звільнення Криму стане ключем до зникнення Путіна - експерт

19:44

Три способи вирішити питання зерна в УкраїніПогляд

19:23

ЗСУ "дали по зубах" кадирівцям під Бахмутом, мають успіхи біля Кліщіївки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти