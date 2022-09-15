Підвищення зарплати-"мінімалки": як зміняться виплати, податки і штрафи з жовтня

Чиновники нагадали українцям про чіткий взаємозв'язок мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, податків і штрафів.
З 1 жовтня нинішнього року розмір мінімальної зарплати України підвищиться на 200 грн і складе 6700 грн. Як кажуть чиновники, в погодинному вираженні цей показник складе 40,46 грн.
Відповідно, і збільшується мінімальний розмір єдиного соціального внеску.
Зокрема, мінімальний розмір ЄСВ з 01 жовтня становитиме 1474 грн (6700 x 22%), максимальний — 22110 грн (6700 x 15 x 22%).
У той же час, з 1 жовтня зростуть штрафи за порушення трудового законодавства, оскільки їх розміри прив'язані до мінімальної зарплати, яка діє на момент виявлення порушення.
Без змін залишиться розмір прожиткового мінімуму:
- 2508 грн-загальний показник (на одну людину в розрахунку на місяць);
- 2201 грн - для дітей до 6 років;
- 2744 грн - для дітей віком від 6 до 18 років;
- 2600 грн - для працездатних осіб;
- 2027 грн - для осіб, які втратили працездатність.
Без змін також залишаться:
- розмір податкової соціальної пільги;
- граничний розмір доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги;
- граничний розмір добових;
- неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків;
- сума неоподатковуваної податком на поховання від роботодавця;
- сума нецільової благодійної допомоги;
- ставка податку на нерухоме майно.
Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.
"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.
Пізніше керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.
За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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