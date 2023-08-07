Як найближчими місяцями зростатимуть ціни: прогноз Мінекономіки

Тренд на зниження інфляції збережеться, кажуть аналітики з українського Міністерства економіки.

https://glavred.net/economics/kak-v-blizhayshie-mesyacy-budut-rasti-ceny-prognoz-minekonomiki-10491442.html Посилання скопійоване

Як зазначили в Мінекономіки, є кілька факторів, які прямо зараз впливають на інфляцію / УНІАН

У червні нинішнього року підвищення тарифів на електрику для населення стало основним фактором зростання споживчих цін на 0,8% на місяць. Про це йдеться в огляді інфляції, який зробили аналітики Мінекономіки.

"Незважаючи на чергові військові шоки, найбільш чинять тиск на пропозицію при відносно незмінному попиті, керованість і передбачуваність процесів забезпечення споживчого ринку як з боку держави, так і з боку бізнесу, який швидко підлаштовується під зміни в економіці, формує відносну стабільність, що мінімізує тиск на споживчий ринок і ціни. Отже, варто очікувати збереження тренда на поступове зниження річного темпу інфляції, незважаючи на її певну волатильність щомісяця", – йдеться в огляді.

Як зазначили в Мінекономіки, є кілька факторів, які прямо зараз впливають на інфляцію:

відео дня

підвищення тарифів на електроенергію для населення на 69,7% (до 2,64 грн/кіловат-година) призвело до того, що загальний рівень цін по групі "житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" підвищився на 11, 9%;

підвищення тарифів на місцевий телефонний зв'язок - на 13,8%;

підвищення вартості перевезень залізничним транспортом - на 3,1%;

постійний ризик шоків поточної ситуації і постійна невизначеність в найближчому розвитку подій.

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в гору ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Вас можуть зацікавити такі новини: