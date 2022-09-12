Долар по 45, а інфляція 24%: у мережі з'явився новий прогноз по економіці України

У мережі з'явився новий прогноз по економіці України / УНІАН, pixabay

Економіка України після падіння на 32% в нинішньому році в році наступному, 2023-му, відновиться всього на 4%. Про це йдеться в аналізі інвестгрупи ICU, який опублікувало видання Independent.

Інфляція за підсумками поточного року очікується на рівні 30%, а в наступному – 24%. При цьому вартість долара в 2023-му буде коливатися близько 45 грн за одиницю американської валюти.

"Тенденція економіки України в найближчому майбутньому буде майже L-подібною. Україна зазнала величезних втрат у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Економіка явно вижила, але в найближчі роки вона зіткнеться з численними перешкодами", – говорять аналітики.

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Вони додали, що інфляція, як і очікувалося, прискорилася, але не вийшла з-під контролю. За оцінками ICU, вона почне сповільнюватися на початку 2023 року і в цілому за підсумками наступного року знизиться до 24% з 30% цього року.

"Одноразова девальвація гривні в липні зробила швидкий позитивний вплив на валютний ринок, але до кінця 2023 року можуть знадобитися додаткові раунди девальвації, щоб ще більше скоротити надлишковий попит на іноземну валюту", – стверджують аналітики.

Згідно з прогнозом ICU, курс долара за підсумками цього року досягне 40 грн за Долар, а за підсумками наступного – 45 грн за долар. У той же час міжнародні резерви знизяться з $23 млрд цього року до $19 млрд наступного. З урахуванням такої девальвації нацвалюти номінальний ВВП аналітики в цьому році оцінюють в $146 млрд, а в наступному – $129 млрд. А держборг повинен збільшитися з 86% ВВП до 99% ВВП.

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