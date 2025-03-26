"Така подяка за захист": банкомати ПриватБанку не видають гроші військовим

Українці скаржаться на сервіс ПриватБанку.

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Банкомати ПриватБанку не видають гроші військовим / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Військовий не зміг зняти кошти в банкоматі ПриватБанку

Його кошти знялися з картки, але готівку він не отримав

Користувачі скаржаться, що банкомати ПриватБанку не видають кошти. Постраждав військовий, які не зміг зняти свої останні гроші з картки.

На порталі Мінфін незадоволений користувач повідомив, що під час видачі готівки банкомат порахував гроші, але їх не видав.

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"9 березня о 7.54 знімали кошти в приватбанківському банкоматі в Котельві, сума була 400 грн, картка Універсал банку, кошти порахувало, але не видало, написало, що будуть повернуті автоматично на картку, але ні того дня, ні впродовж наступного кошти не повернулись, звернулась людина на гарячу лінію, довго вони думали і о диво, відмова!", - повідомив незадоволений користувач.

На той момент це були останні кошти на його картці.

"Невже не видно надлишок по банкомату? Невже не видно по камері? Самий [(неценз) - поганий] банк. Напевно цим злодіям ці кошти важливіші, ніж сім'я військового. Така ось подяка за захист", - ідеться в повідомленні.

Відкликання ПриватБанк / Фото: скріншот Minfin

Варто зазначити, що ПриватБанк поки що не відреагував на скаргу, а українці порадили звернутися до банку, з картки якого намагалися зняти кошти, зазначивши, що це не поодинокий випадок.

"Ви повинні звернутися в універсал банк. Працівник універсал банку робить по суті "чарджбек" щодо невдалого зняття готівки. Запит від універсал банку буде обробляти Приватбанк. Це від одного тижня до чотирьох або довше. Інкасація обов'язково. З огляду на те, що інкасація банкомату у вас може бути і раз на пару тижнів", - порадив один із користувачів.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот Minfin

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