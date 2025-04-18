Чи чекати на різкі стрибки на міжбанку і в обмінниках: прогноз курсу після Великодня

Нацбанк продовжуватиме вживати заходів для зниження цін, які перед Великоднем пішли вгору, вважає Тарас Лісовий.

https://glavred.net/economics/zhdat-li-rezkih-skachkov-na-mezhbanke-i-v-obmennikah-prognoz-kursa-posle-pashi-10657136.html Посилання скопійоване

Банкір спрогнозував курс після Великодня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

Стрімкі курсові зміни майже виключені

Нацбанк продовжуватиме вживати заходів для приглушення цін

Ситуація на українському валютному ринку після Великодніх свят залежатиме насамперед від стратегії регулятора - Національного банку, заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його прогнозом, стрімкі курсові зміни майже виключені, а поточні коливання перебуватимуть у парадигмі минулого тижня, зазначив банкір у коментарі Каналу 24.

відео дня

Він пояснив, що Нацбанк продовжуватиме вживати заходів, щоб, по-перше, приглушити ціни, які перед Великоднем пішли вгору.

"Ще один важливий нюанс, як післясмак Великодня: очікується, що на готівковому ринку пропозиція буде більшою в середньому на 10-15%. Адже зазвичай напередодні свят частина громадян продає валюту для того, щоб зробити потрібні святкові закупівлі", - каже фінансист.

Прогнозуючи ситуацію в протистоянні пари долар-євро, на курс впливатимуть рішення влади США, що наразі, дуже складно прогнозувати, адже наразі американський долар втрачає свої позиції, зазначив він.

"Щодо інших економічних чинників, які можуть позитивно вплинути на валютний ринок, вкотре згадаємо початок посівної та активізацію в інших важливих сферах, як, наприклад, будівництво. Тобто економічні процеси будуть досить жвавими, що в кінцевому підсумку позитивно вплине на рівень ВВП країни", - додав Лєсовий.

/ Инфографика: Главред

Курс валют - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

Більше новин:

Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред