До пенсії з весни додадуть по 700 гривень: кому з українців пощастить

Як повідомляють у Мінсоцполітики, надбавки, які незабаром виплатять українським пенсіонерам, коливатимуться в діапазоні від 135 гривень до 700 гривень.
З 1 березня нинішнього року для 10,2 мільйонів українців пенсії та соціальні виплати підвищать на 14%. У підсумку надбавки для деяких пенсіонерів досягнуть рівня в 700 гривень, повідомляють чиновники Мінсоцполітики.
З 1 березня на 500 гривень зростуть страхові виплати, які були призначені до 2019 року. І до пенсії військовослужбовців у відставці якраз і додадуть вищевказані 700 гривень.
Крім того, мінімальні розміри соціальних виплат по інвалідності в результаті аварії на ЧАЕС в середньому зростуть на 400 гривень.
Індексація в розмірі 14% торкнеться і щомісячних компенсаційних виплат до пенсій. Наприклад, українці які досягли вікового діапазону 75-80 років отримуватимуть надбавку в 456 гривень, а ті, хто перебуває у віці 80+ - по 570 гривень.
Пенсіонери, які не потрапляють під такі умови, все одно отримають надбавку ‒ але мінімальну, у розмірі 135 гривень.
читайте такожДля виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стаж
Нагадаємо, раніше "Главред" повідомляв:
- У червні 2020 року, Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, який передбачає заміну паперових трудових книжок на електронні.
- Законодавча ініціатива повинна позбавити українців від зайвої бюрократії і спростити процедуру отримання пенсійних виплат.
- За основу Верховна Рада схвалила проект закону на початку вересня 2020 року.
- У п'ятницю, 5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроект № 3623 у другому читанні - 265 голосами.
- Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)
- Пізніше стало відомо, що вийти на пенсію в 2022 році зможуть аж ніяк не всі люди, які досягли 60-річного віку, а лише ті лише ті, чий страховий стаж (час роботи, коли з заробітної плати стягувалися пенсійні відрахування) становить від 29 років і більше.