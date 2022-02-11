До пенсії з весни додадуть по 700 гривень: кому з українців пощастить / УНІАН

З 1 березня нинішнього року для 10,2 мільйонів українців пенсії та соціальні виплати підвищать на 14%. У підсумку надбавки для деяких пенсіонерів досягнуть рівня в 700 гривень, повідомляють чиновники Мінсоцполітики.

З 1 березня на 500 гривень зростуть страхові виплати, які були призначені до 2019 року. І до пенсії військовослужбовців у відставці якраз і додадуть вищевказані 700 гривень.

Крім того, мінімальні розміри соціальних виплат по інвалідності в результаті аварії на ЧАЕС в середньому зростуть на 400 гривень.

Індексація в розмірі 14% торкнеться і щомісячних компенсаційних виплат до пенсій. Наприклад, українці які досягли вікового діапазону 75-80 років отримуватимуть надбавку в 456 гривень, а ті, хто перебуває у віці 80+ - по 570 гривень.

Пенсіонери, які не потрапляють під такі умови, все одно отримають надбавку ‒ але мінімальну, у розмірі 135 гривень.

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