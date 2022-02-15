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Рада прийняла закон Про індексацію пенсій в Україні: що зміниться

15 лютого 2022, 12:36

Щорічно індексація пенсійних виплат в нашій країні відбуватиметься 1 березня.

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Пенсії індексуватимуть щороку / censor.net

Верховна Рада України прийняла закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення пенсійного законодавства № 4668.

У пояснювальній записці до документа затверджена дата щорічної індексації пенсій - 1 березня.

Індексацію пропонується здійснювати щорічно військовослужбовцям, держслужбовцям та іншим категоріям українських пенсіонерів на загальних умовах.

Також йдеться про дострокове призначення пенсій за віком за півтора року до виходу на заслужений відпочинок особам, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов.

Йдеться в документі і про дострокове призначення пенсійних виплат батькам важкохворих дітей, які не отримали інвалідність.

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Пенсії в Україні

У червні 2020 року, Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, який передбачає заміну паперових трудових книжок на електронні.

Законодавча ініціатива повинна позбавити українців від зайвої бюрократії і спростити процедуру отримання пенсійних виплат.

За основу Верховна Рада схвалила проект закону на початку вересня 2020 року.

У п'ятницю, 5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроект № 3623 у другому читанні - 265 голосами.

Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)

Пізніше стало відомо, що вийти на пенсію в 2022 році зможуть аж ніяк не всі люди, які досягли 60-річного віку, а лише ті лише ті, чий страховий стаж (час роботи, коли з заробітної плати стягувалися пенсійні відрахування) становить від 29 років і більше.

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