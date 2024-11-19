Рада ухвалила Бюджету на 2025 рік: що зміниться для України

Проєкт державного бюджету на майбутній 2025 рік в цілому підтримали 257 депутатів.

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Рада ухвалила проєкт Бюджету на 2025 рік / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

Коротко про головне:

В Україні прийняли Держбюджет 2025

Як розприділятимуть кошти

Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада України прийняла проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

Народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram повідомив, що за проект Держбюджету на 2025 рік в цілому проголосували 257 депутатів.

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"Рада в цілому ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік. Знову 1,5 млрд передбачено на телемарафон. Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн гривень, з них на оборону - 2,22 трлн гривень", - повідомив Железняк.

Рада схвалила в цілому Проєкт Бюджету 2025 / фото: t.me/yzheleznyak

Основні показники бюджету на 2025 рік

У прийнятому Бюджеті-2025 показники доходів бюджету збільшили на 2,3 трлн грн: сюди входить 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д, повідомив Железняк.

Ще очікується в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд $.

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Виплати в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Україні планують скоротити бюджет на соціальні витрати. До початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії, в Україні на першому місці у бюджеті були соціальні виплати. Однак зараз та у наступному році їх витісняє потреба в обороні та безпеці.

В Україні частина пенсіонерів може частково або повністю втратити виплати. У ПФУ повідомили, що частина пенсіонерів може залишитися без виплат у листопаді. Кошти можуть не виплатити, якщо громадяни не пройшли ідентифікацію або не повідомили про працевлаштування.

Стало відомо, як зміниться система МСЕК і що буде з виплатами. Нова система базуватиметься на міжнародній класифікації функціонування, що дасть змогу врахувати проблеми людей з інвалідністю.

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