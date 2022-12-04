Через відключення світла в Україні злетять ціни на продукти: список

Ціни на продукти / pixabay

Ціни на продукти в Україні через постійні відключення електроенергії можуть значно зрости.

Як зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко, можуть подорожчати молочка, м'ясо, овочі та фрукти.

Як зазначив Гопка, ланцюжок виробництва молочних продуктів був тимчасово обірваний, що негативно вплинуло на ринок.

"Специфіка виробництва молочних продуктів полягає в тому, що деякі етапи роботи не повинні бути припинені і вимагають постійної роботи систем або агрегатів (що працюють на електриці), щоб продукт не був зіпсований і відповідав належній якості. За рахунок екстрених зупинок переробні комплекси не зможуть встигати переробляти в повному масштабі всю сировину від ферм і підприємств, що тимчасово не дасть відчутно збільшитися в кінцевій ціні", - пояснює експерт, передає Обозреватель.

Також фахівець зазначив, що стримувати збільшення цін на молочні продукти може і збільшення обсягів імпорту. Такий сценарій також очікуємо, якщо блекаути будуть відбуватися все частіше.

Ціни на м'ясо

На першому місці по використанню енергії є птахівництво.

"Для вирощування бройлера необхідне безперебійне освітлення, паралельно з цим приміщення має бути теплим. Інкубатори постійно повинні бути підключені до електромережі, щоб тримати постійну температуру для яєць.

За даними Держстату, ціна на тушку курячу з серпня майже не змінилася – середня споживча ціна по Україні в жовтні становила 82,96 грн/кг. зростання ціни в грудні очевидне: виробники намагаються пристосуватися до такої складної роботи, наявна кількість генераторів буде відігравати велику роль в роботі галузі як для підтримки нинішньої ситуації підприємств, так і розвитку молодняку", – сказав експерт.

Нестабільне електропостачання є проблемою і для свинарства. За інформацією багатьох профільних компаній, перебої електрики сильніше вплинули на просідання закупівельних цін переробниками.

За даними Держстату, середня споживча ціна свинини в Україні в жовтні склала 174,45 грн/кг. з вересня по жовтень ціна зросла на 10,16 грн.

Виробництво яловичини також має труднощі з переробкою, як і всі підприємства. Але найбільшою проблемою в секторі скотарства є збут. Виробництво яловичини в Україні до повномасштабної війни було більш експортно орієнтовним напрямком роботи. Як свідчать дані Держстату, середня споживча ціна яловичини по Україні коливалася від 200,2 грн/кг до 221,45 грн/кг і в жовтні склала 203,45 грн/кг.

Ціни на овочі та фрукти

Також зростання цін можливе і в категорії овочів і фруктів. Для зберігання в сховищах і складах потрібно підтримувати температуру.

У багатьох випадках це регулюється через електронні прилади. Паралельно з цим використання палива і логістика також вплинуть на кінцеве ціноутворення, підсумував Гопка.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Раніше експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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