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Через відключення світла частина продуктів із супермаркетів небезпечна: що не можна купувати

10 листопада 2022, 01:36

Якщо світло кілька разів на день відключають на 4-7 годин, то продукція зіпсується - на поверхні з'явиться слиз, почнуть розмножуватися бактерії, дріжджі.

Супермаркет
Які продукти не можна купувати в супермаркеті через відключення світла / Pixabay

В Україні вже кілька тижнів відключають світло. Електрика відсутня по чотири та більше годин. В результаті частина продуктів в магазинах може бути небезпечна для здоров'я, оскільки через відключення електроенергії не працюють і холодильники. Які продукти у зв'язку з цим не варто купувати, розповіли експерти.

Доктор технічних наук, професор Лариса Баль-Прилипко заявила виданню Obozrevatel, що основні продукти, які псуються найшвидше через відключення світла, це:

  • охолоджене м'ясо;
  • напівфабрикат;
  • варені ковбасні вироби;
  • варена ковбаса, яка була не упакована, наприклад, під вакуумом;
  • ваговий сир;
  • рибні продукти.

Термін вживання таких продуктів – максимум 72 години.

Якщо світло кілька разів на день відключають на 4-7 годин, то продукція зіпсується - на поверхні з'явиться слиз, почнуть розмножуватися бактерії, дріжджі.

"Те ж стосується і молочних продуктів, які зберігаються відкритими. Наприклад, сир, його можуть на вагу продавати. Якщо він упакований і термін зберігання кілька діб - він ще може протриматися без холодильника кілька годин, але той, який зважують окремо, ні. Тобто свіжі продукти, не упаковані під вакуумом, охолоджені, м'ясні, рибні, молочні – звичайно, з великою імовірністю зіпсуються", – пояснила експерт.

Як зрозуміти, що продукт зіпсований

Необхідно обов'язково дивитися на упаковку товару, терміни зберігання, зазначені на етикетці, а також звернути увагу на те, де зберігається цей продукт. Якщо написано, що температура повинна бути в межах 5-7°, цей товар повинен лежати в холодильнику. Якщо його помістили прямо на прилавку, вживання цього продукту може бути небезпечним для здоров'я.

Відключення електроенергії в Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були запроваджені в регіонах.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через те, що російські окупанти цілеспрямовано завдають нищівних ударів по критичній інфраструктурі України, Київ може повністю залишитися без світла, води і зв'язку.

Україні знадобиться від трьох до п'яти тижнів для того, щоб повернути більш-менш звичний рівень електропостачання. Це відбудеться за відсутності нових атак з боку російських окупантів.

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