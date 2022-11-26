В Україні немає дефіциту хліба, але популярний продукт може подорожчати: в чому причина і на скільки

Хліб в Україні може подорожчати / УНІАН

В Україні зросло споживання хліба. Українці почали закуповувати продукт для створення запасів. Саме цим пояснюються порожні полиці в магазинах, проте дефіциту хліба в країні немає. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

За його словами, виробництво хліба в Україні не впало, просто люди значно збільшили споживання. Перебої з електропостачанням на деяких підприємствах виникають, але такі виробництва перебувають у списку об'єктів критичної інфраструктури.

"Тому в плановому порядку їх не відключають, і навіть якщо перебої якісь і є, то більшість підприємств забезпечені генераторами", - сказав Тараненко в коментарі виданню Obozrevatel.

За його словами, причин для паніки немає, і великі закупівлі хліба про запас робити не варто.

"Тому не бачу проблем для якоїсь паніки, закупівель таких великих, ми будемо з хлібом", - зазначив Тараненко.

Хліб в Україні модет подорожчати

Якщо електрику будуть відключати на кілька діб, то хліб може подорожчати. Ціна зросте до 5%.

"Якщо говорити про короткочасні перебої, я маю на увазі відключення на 3-4 години, то ми будемо триматися. Але якщо це будуть перебої на добу-дві і більше, то це призведе до певного зростання вартості і, можливо, до подорожчання, але воно не буде суттєвим. Тобто це не буде там 5 грн або 10%. Якщо це буде, то до 5% максимум. Але це може бути тільки тоді, коли перебої носитимуть системний і довготривалий характер", – зазначив Тараненко.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Раніше експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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