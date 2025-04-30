Долар і євро пішли вниз: яким буде курс валют у перший день травня

Ви дізнаєтесь:
- Яким буде курс долара 1 травня
- Який курс євро встановив НБУ на перший день травня
- Яка ситуація на міжбанку та готівковому ринку
Національний банк України вже третій день знижує курс долара до гривні і станом на 1 травня він впаде ще на 9 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Таким чином у перший день останнього весняного місяця в Україні офіційний курс долара становитиме 41,47 гривень, в той час як сьогодні, 30 квітня, він залишається на рівні 41,56 гривень.
Водночас Нацбанк і послаблює євро. 1 травня курс євро буде становити 47,17 гривень, хоча сьогодні європейська валюта за офіційним курсом коштує 47,28 гривень.
На міжбанку ж ситуація наступна - курс долара впав на 9 копійок до 41,46-41,50 гривень за долар (купівля-продаж) у порівнянні із закриттям попереднього дня.
Курс долара впав і на готівковому ринку. Валюта коштує до 41,75 гривень, що на 10 копійок менше.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, до 4 травня курсові показники міжбанку та готівкового ринку вирівняються, а розбіжність між курсами буде незначною.
Раніше стало відомо, що офіційний курс долара до гривні на середу, 30 квітня, встановили на рівні 41,56 грн/дол. Гривня зміцнилася на 18 копійок порівняно з попереднім показником.
Нещодавно також аналітик Олексій Козирєв попередив, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 41,20 до 42,20 грн/дол.
Інші новини:
- Український ринок пального готується до змін: що буде з цінами на АЗС
- Ціни зашкалюють: скільки прийдеться платити українцям за популярний продукт
- Водіїв штрафуватимуть за червоні фари: у поліції попередили українців
Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред