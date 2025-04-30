Долар і євро пішли вниз: яким буде курс валют у перший день травня

В Україні курс долара падає вже третю добу.

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Офіційний курс валют в Україні 1 травня / Колаж: Главред, фото: freepik

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Яким буде курс долара 1 травня

Який курс євро встановив НБУ на перший день травня

Яка ситуація на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України вже третій день знижує курс долара до гривні і станом на 1 травня він впаде ще на 9 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином у перший день останнього весняного місяця в Україні офіційний курс долара становитиме 41,47 гривень, в той час як сьогодні, 30 квітня, він залишається на рівні 41,56 гривень.

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Водночас Нацбанк і послаблює євро. 1 травня курс євро буде становити 47,17 гривень, хоча сьогодні європейська валюта за офіційним курсом коштує 47,28 гривень.

На міжбанку ж ситуація наступна - курс долара впав на 9 копійок до 41,46-41,50 гривень за долар (купівля-продаж) у порівнянні із закриттям попереднього дня.

Курс долара впав і на готівковому ринку. Валюта коштує до 41,75 гривень, що на 10 копійок менше.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, до 4 травня курсові показники міжбанку та готівкового ринку вирівняються, а розбіжність між курсами буде незначною.

Раніше стало відомо, що офіційний курс долара до гривні на середу, 30 квітня, встановили на рівні 41,56 грн/дол. Гривня зміцнилася на 18 копійок порівняно з попереднім показником.

Нещодавно також аналітик Олексій Козирєв попередив, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 41,20 до 42,20 грн/дол.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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