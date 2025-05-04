Українці отримують повідомлення про борги в одному банку: яка причина

Шахраї можуть називати боржниками навіть тих людей, у кого немає рахунку у банку.

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Повідомлення про борги в Ощадбанку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Українцям надходять повідомлення про наявність боргу в банку

Повідомлення надсилають навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки

Шахраї вигадали нову схему обману українців – вони надсилають повідомлення під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк та запевняють про наявність боргу. Про це йдеться у повідомленні на порталі Мінфін.

Так, в одному з повідомлень чоловік розповів, що повідомлення від імені Ощадбанку почав регулярно отримувати місяць тому.

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У кожному сповіщенні йшлося про заборгованість за кредитом перед фінустановою. Чоловік здивований, адже у нього відсутні будь-які активні рахунки в цьому банку.

Він телефонував до банку з відповідною проблемою, де оператори підтвердили про відсутність рахунків, однак повідомлення продовжують надходити.

"Загалом, з початку квітня 2025 року почав отримувати регулярні смс із повідомленнями про заборгованість по кредиту, хоча активних рахунків у банку не маю. Пробував дзвонити на гарячу лінію вже 3 рази, підтверджували що по наданому номеру телефону активних рахунків немає. Більше нічим не можуть/не хочуть допомогти. Пробитись десь вище або подати заявку на перевірку чи виправлення помилки просто нереально", - йдеться в повідомленні.

Водночас, деякі користувачі на порталі зауважили, що так можуть діяти шахраї, які лише називають себе Ощадбанком, тому порадили блокувати номер.

Банк - останні новини України

Як повідомляв Главред, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов заявив, що в Україні власники карток від Ощадбанку можуть суттєво зекономити на доставці від Укрпошти.

Також відомо, що з 1 квітня 2025 року для клієнтів банку Ощадбанк змінилися тарифи за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток.

Крім того, шахраї вигадали нову схему обману клієнтів ПриватБанку, маскуючись під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.

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