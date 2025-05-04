Українці отримують повідомлення про борги в одному банку: яка причина

Коротко:
- Українцям надходять повідомлення про наявність боргу в банку
- Повідомлення надсилають навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки
Шахраї вигадали нову схему обману українців – вони надсилають повідомлення під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк та запевняють про наявність боргу. Про це йдеться у повідомленні на порталі Мінфін.
Так, в одному з повідомлень чоловік розповів, що повідомлення від імені Ощадбанку почав регулярно отримувати місяць тому.
У кожному сповіщенні йшлося про заборгованість за кредитом перед фінустановою. Чоловік здивований, адже у нього відсутні будь-які активні рахунки в цьому банку.
Він телефонував до банку з відповідною проблемою, де оператори підтвердили про відсутність рахунків, однак повідомлення продовжують надходити.
"Загалом, з початку квітня 2025 року почав отримувати регулярні смс із повідомленнями про заборгованість по кредиту, хоча активних рахунків у банку не маю. Пробував дзвонити на гарячу лінію вже 3 рази, підтверджували що по наданому номеру телефону активних рахунків немає. Більше нічим не можуть/не хочуть допомогти. Пробитись десь вище або подати заявку на перевірку чи виправлення помилки просто нереально", - йдеться в повідомленні.
Водночас, деякі користувачі на порталі зауважили, що так можуть діяти шахраї, які лише називають себе Ощадбанком, тому порадили блокувати номер.
Банк - останні новини України
Як повідомляв Главред, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов заявив, що в Україні власники карток від Ощадбанку можуть суттєво зекономити на доставці від Укрпошти.
Також відомо, що з 1 квітня 2025 року для клієнтів банку Ощадбанк змінилися тарифи за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток.
Крім того, шахраї вигадали нову схему обману клієнтів ПриватБанку, маскуючись під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.
Читайте також:
- Українцям за кордоном може "прилетіти" штраф від ТЦК: кого і за що карають
- Ціни вже впали на 12%: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч
- Рекордний обвал цін: в Україні може подешевшати популярний продукт
Що за відомство Мінфін?
Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред