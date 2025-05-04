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Ціни вже впали на 12%: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Руслана Заклінська
4 травня 2025, 00:10
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Виробники змушені знижувати ціни через низький попит.
Ціни вже впали на 12%: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч
Огірки дешевшають на очах / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Ціни на тепличні огірки впали на 12% за тиждень
  • Овоч продають по 40–70 грн/кг
  • Виробники знижують ціни, щоб уникнути псування продукції

Ціни на тепличні огірки в Україні знижуються стрімкими темпами. Наразі тепличні комбінати продають огірки за ціною від 40 до 70 грн/кг, що в середньому на 12% нижче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Основна причина такого зниження – сезонне зростання пропозиції овочів на ринку. З настанням теплої погоди у більшості регіонів країни прискорилось дозрівання огірків у промислових тепличних господарствах. Також на ринок масово надходить продукція з плівкових теплиць, що додатково тисне на ціни.

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Втім, темпи реалізації залишаються досить низькими. Як гуртові компанії, так і роздрібні мережі, закуповують продукцію виключно для оперативного продажу, оскільки термін зберігання огірків дуже обмежений.

Виробники змушені вчергове знижувати відпускні ціни, аби не допустити псування товару. За їх словами, надлишок продукції на тлі стриманого попиту створює значний дисбаланс. Ціни на огірки вже на 29% нижчі, ніж на початку травня 2024 року.

Поточні ціни на огірки (за даними Мінфіну):

Огірки гладкі (1 кг):

  • Auchan — 59,90 грн
  • Metro — 69,90 грн
  • Megamarket — 90,00 грн

Середня ціна за гладкі огірки в Україні становить 73,27 гривень за кілограм, а за колючі - 74,90 гривень за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на помідори в Україні знизилися до 70–100 грн/кг, що на 18% менше, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас наразі тепличні томати все ще на 15% дорожчі, ніж торік у цей час.

Також молода картопля вже з’являється на ринку, але поки що переважно імпортна — від 100 до 130 грн/кг. Перша українська картопля з’явиться у червні, хоча малі обсяги почнуть надходити вже найближчими тижнями. До кінця травня вона може подешевшати до 40–60 грн/кг.

Як повідомляв Главред, на Закарпатті стартував сезон української полуниці — перші місцеві ягоди вже з’явилися на ринках за ціною 120–150 грн/кг. Продавці прогнозують зниження цін до 80–100 грн/кг у піковий період наприкінці травня – на початку червня, але дешевого врожаю не буде через зростання витрат.

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