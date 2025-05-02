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Євро і долар сильно підскочили: яким буде курс валют на понеділок, 5 травня

Ангеліна Підвисоцька
2 травня 2025, 18:28
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НБУ становив новий курс валют на понеділок, 5 травня. Гривня послабила свої позиції щодо долара та євро.
Євро і долар сильно підскочили: яким буде курс валют на понеділок, 5 травня
Курс валют на 5 травня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 5 травня
  • Наскільки подорожчав долар
  • Скільки коштує валюта на міжбанківському ринку

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 5 травня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок, 5 травня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,70 грн/дол., що на 11 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, гривня впала щодо американської валюти.

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Натомість курс євро відчутно знизився. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 47,31 грн/євро, що на 23 копійки більше, ніж 2 травня. Відносно до євро гривня значно послабить свої позиції.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

На міжбанківському валютному ринку України станом на 17:00 котирування склали:

долар США – 41,60–41,65 грн/дол.;

євро – 47,29–47,33 грн/євро.

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Як раніше повідомляв Главред, нещодавно МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Окрім цього, також стало відомо, на скільки подорожчає валюта. Водночас не варто виключати, що на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори.

Водночас українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Зловмисники маскуються під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.

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