В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

Зростання середньої зарплати може суттєво підвищити пенсії у 2025 році.

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Затверджено показник, що вплине на пенсії та індексації / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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ПФУ оновив показник середньої зарплати — 19 856,19 грн

Цей показник впливає на розмір майбутніх пенсій та щорічну індексацію

В Україні затвердили оновлений показник середньої заробітної плати, який станом на квітень становить 19 856 гривень 19 копійок. Цей показник є ключовим для розрахунку майбутніх пенсій українців, а також для визначення розміру щорічної індексації пенсій. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

За даними ПФУ, оновлений розмір середньої зарплати враховується при розрахунку пенсійних виплат за квітень 2025 року. Ця цифра є частиною складної формули, за якою визначається розмір майбутньої пенсії кожного українця.

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Формула розрахунку пенсії виглядає так: середня зарплата за 3 роки × страховий стаж (у роках) × співвідношення власної зарплати до середньої × 1%.

Наразі базовий показник середньої зарплати за останні три роки для розрахунків пенсій становить 15 057,09 грн. Проте наступного року база буде оновлена й включатиме в себе і свіжий квітневий показник у 19 856,19 грн. Отже, для багатьох українців розмір пенсії може зрости, особливо якщо їхній стаж і зарплата були вищими за середні.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка - Главред

Індексація пенсій — це щорічне підвищення пенсійних виплат, яке здійснюється шляхом застосування спеціального коефіцієнта. Цей коефіцієнт розраховується за формулою, що враховує два основні компоненти:

50% інфляції за минулий рік,

50% середнього зростання зарплат за три роки.

Чим вищими є темпи зростання зарплат в країні, тим більшим буде коефіцієнт індексації, а отже — й сума підвищення пенсій. З огляду на оновлений показник середньої зарплати, індексація пенсій у найближчому майбутньому може бути суттєво більшою, ніж раніше.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 590 гривень. Вона передбачена для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих військових та постраждалих учасників Революції Гідності.

Також українці віком від 65 років можуть отримати підвищену пенсію, якщо не працюють, мають повний страховий стаж (чоловіки — 35 років, жінки — 30), а розмір їхньої пенсії не перевищує 40% мінімальної зарплати. Перерахунок здійснюється автоматично без звернення до Пенсійного фонду.

Як повідомляв Главред, військові пенсіонери в Україні можуть отримувати щомісячну доплату понад 1000 грн за утримання непрацездатних родичів — зокрема, дітей до 18 років або осіб з інвалідністю. Розмір такої надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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