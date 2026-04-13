Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

Євро подорожчав, а долар закріпився вище 43,6 грн.

Після Великодня курс долара та курс євро в Україні зросли.

У понеділок, 13 квітня, європейська валюта в обмінниках подорожчала одразу на 20 копійок, а долар закріпився вище позначки 43,60 грн.

Курс долара на 13 квітня

На понеділок Нацбанк України встановив офіційний курс долара США на рівні 43,45 грн/дол., що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно зміцнила свої позиції щодо американської валюти.

Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 50,90 грн/євро. Таким чином, гривня послабила свої позиції на 11 копійок.

За даними Мінфіну, середній курс долара становить 43,64 гривні при купівлі та 43,45 гривні — при здачі валюти. У порівнянні з п'ятницею американська валюта подорожчала на 9 копійок при купівлі. Обмінники купують валюту за старою ціною.

Євро сьогодні можна купити за середнім курсом 51,15 гривень, а здати — за 50,90 грн. Ціна на європейську валюту порівняно з ранком 10 квітня сьогодні зросла на 20 копійок.

Середній курс купівлі долара в банках вранці 13 квітня становить 43,75 грн (+3 копійки), а продажу — 43,25 грн (+1 копійка).

Євро сьогодні в банках можна купити за 51,25 грн (+5 копійок), а здати - за 50,60 грн (+10 копійок).

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 43,7 гривні, а безготівково - 43,85 грн. Євро в "Приваті" можна купити по 51,2 гривні у відділеннях, курс для карток - 51,28 грн.

Ощадбанк продає долари в мобільному додатку по 43,7 гривні, а для карток курс становить 43,85 гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,3 гривні, а для карток курс - 51,45 грн.

Monobank сьогодні продає долари по 43,8 грн, а євро — по 51,26 грн.

Курс валют в Україні - прогнози

Як писав Главред, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що у долара є потенціал для подальшого зниження, оскільки НБУ буде стримувати інфляцію, яка в березні прискорилася до 7,9% у річному обчисленні.

"У квітні інфляція може бути ще вищою, тому Нацбанк продовжуватиме ситуативно зміцнювати гривню… До кінця квітня готівковий долар може подешевшати ще на 20–25 коп.", — підкреслив він.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що ситуація на валютному ринку в квітні залежатиме від багатьох факторів, непідконтрольних Національному банку. На його думку, офіційний курс гривні до долара може коливатися в діапазоні 43,70–44,30 грн/дол. У який бік рухатимуться показники, залежить від глобальної ситуації, фінансування України та рішень НБУ.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лісовий прогнозує, що на початку квітня попит на валюту в Україні залишатиметься, але без ажіотажу. НБУ стабілізував ринок інтервенціями, знизивши коливання курсу.

Що буде з курсом валют у квітні — прогноз Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що, попри ризики, різкої девальвації у квітні не прогнозується. На міжбанківському ринку долар, за оцінками експерта, коливатиметься в межах 43,6–45 грн, тобто збереже помірну волатильність. Водночас попит на валюту може залишатися підвищеним, а зовнішні чинники — зокрема, ескалація на Близькому Сході — здатні впливати на поведінку інвесторів і коливання світових валют. У коментарі Главреду Хмелевський сказав, що загострення конфлікту традиційно призводить до падіння фондових ринків і зростання коливань долара щодо інших валют. У березні курс євро на українському міжбанківському ринку тримався в діапазоні 50,28–51,23 грн, фактично повторюючи лютневу динаміку завдяки стабільності пари євро/долар на світових ринках. У квітні експерт очікує, що курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим фактором залишиться розвиток ситуації на Близькому Сході.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

