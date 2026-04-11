Ціни летять вгору: популярний продукт перетворюється на справжній делікатес

Коротко:
- Ціни на тепличні помідори йдуть вгору
- За тиждень вартість овоча зросла в середньому на 10%
- Подорожчання зумовлене активним попитом та недостатньою пропозицією
В Україні продовжили зростати ціни на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання є недостатня пропозиція овочів на внутрішньому ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Зазначається, що за останні 7 днів ціни на тепличні помідори на українському ринку зросли в середньому на 10%, і наразі ця продукція пропонується до продажу по 160–180 грн/кг.
Аналітики додають, що зростання цін на томати в Україні зумовлене активним попитом на продукцію на тлі обмеженої пропозиції.
Крім того, на даний момент ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 77% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
Водночас аналітики не виключають, що вже в другій половині квітня зростання цін у цьому сегменті може призупинитися. Це пов’язано із виходом на ринок нового обороту томатів від українських тепличних комбінатів.
Чому можуть подорожчати продукти
Економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда говорив, що в Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом.
"Підвищення цін на паливо спричиняє подорожчання всіх продуктів і послуг по всій Україні. І це відбудеться фактично в найближчі два-три тижні", - підкреслив він.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні почали зростати ціни на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.
Також відомо, що вартість традиційного великоднього кошика в Україні зросла за останній рік на 12–17% залежно від його наповнення.
Крім того, на українському ринку спостерігається дефіцит якісних яблук. Це вже створює передумови для подальшого подорожчання продукції.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
