Ціни летять вгору: популярний продукт перетворюється на справжній делікатес

Ймовірно, зростання цін може призупинитися лише в другій половині квітня.

В Україні дорожчає один овоч



Ціни на тепличні помідори йдуть вгору

За тиждень вартість овоча зросла в середньому на 10%

Подорожчання зумовлене активним попитом та недостатньою пропозицією

В Україні продовжили зростати ціни на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання є недостатня пропозиція овочів на внутрішньому ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що за останні 7 днів ціни на тепличні помідори на українському ринку зросли в середньому на 10%, і наразі ця продукція пропонується до продажу по 160–180 грн/кг.

Аналітики додають, що зростання цін на томати в Україні зумовлене активним попитом на продукцію на тлі обмеженої пропозиції.

Крім того, на даний момент ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 77% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас аналітики не виключають, що вже в другій половині квітня зростання цін у цьому сегменті може призупинитися. Це пов’язано із виходом на ринок нового обороту томатів від українських тепличних комбінатів.

Чому можуть подорожчати продукти Економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда говорив, що в Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом. "Підвищення цін на паливо спричиняє подорожчання всіх продуктів і послуг по всій Україні. І це відбудеться фактично в найближчі два-три тижні", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, в Україні почали зростати ціни на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.

Також відомо, що вартість традиційного великоднього кошика в Україні зросла за останній рік на 12–17% залежно від його наповнення.

Крім того, на українському ринку спостерігається дефіцит якісних яблук. Це вже створює передумови для подальшого подорожчання продукції.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

