Курс долара піде на спад: озвучено новий прогноз на найближчий час

Банкір наголосив, що зростання цін неминуче впливає на валютний ринок.

Курс валют в Україні з 6 по 12 квітня / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Валютний ринок залишатиметься контрольованим

На курс валют впливатимуть зовнішні події та внутрішні ціни на пальне

Наближення Великодня може вплинути на курс долара

Валютний ринок в Україні у першу декаду квітня залишатиметься контрольованим, хоча й можливі певні коливання. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, одним із головних чинників, що впливатимуть на валютний ринок, будуть зовнішні події та внутрішні ціни на пальне.

"Український ринок й надалі залежатиме від вартості нафти, а отже будь-які загострення на Близькому Сході можуть швидко відображатися на цінах на українських АЗС. Наприкінці березня це вже стало очевидним: бензин А-95 за місяць подорожчав щонайменше на 30%, а дизель – на 50%. Для економіки це означає не лише зростання витрат на логістику, а й подальший тиск на ціни в ширшому споживчому сегменті", - зауважив він.

На його думку, таке зростання цін неминуче впливає і на валютний ринок. Водночас на початку квітня цей фактор нікуди не зникне, але його вплив, найімовірніше, стане менш різким.

Банкір додав, що інший чинник впливу на валютний ринок - наближення Великодня. Перед святами частина населення традиційно продає валюту через додаткові передсвяткові витрати. Саме через це в окремі дні на готівковому ринку пропозиція може частково переважати попит.

"Але цього року навряд чи йдеться про сильний сезонний ефект. Найімовірніше, це буде локальне і нетривале явище. На практиці це означає, що обмінники можуть скористатися ситуацією та опустити курс купівлі на 0,4-0,5 грн нижче за курс купівлі на міжбанку. У підсумку курс купівлі долара на готівковому ринку може тимчасово знизитися до 43,5-43,75 грн", - наголосив Лєсовий.

Він підкреслив, що основний сценарій на початок квітня – відносна передбачуваність. Долар залишатиметься поблизу 44 грн, а євро поблизу 51 грн.

Курс валют на наступний тиждень

За прогнозом банкіра, з 6 по 12 квітня ситуація на валютному ринку буде наступною:

коридори валютних змін складатимуть 43,7-44,25 грн/дол. та 49,5-52 грн/євро (на міжбанку), 43,5-44,5 грн/дол. та 50,5-52 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни можуть скласти на міжбанку – до 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах – до 0,3 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у квітні Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що ситуація на валютному ринку у квітні буде залежати від багатьох факторів, непідвласних Національному банку. На його думку, офіційний курс гривні до долара може коливатися у діапазоні 43,70-44,30 грн/дол. Він додав, що в який бік будуть рухатися показники, залежить від глобальної обстановки, фінансування України та рішень НБУ.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 6 квітня 2026 року. Так, курс долара США встановлено на рівні 43,65 грн/дол., а курс європейської валюти - 50,31 грн/євро.

Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський заявляв, що у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Водночас фінансовий аналітик, економічний експерт Олексій Кущ вважає, що курс долара в Україні найближчим часом не підніметься вище 45 гривень. Вартість української валюти зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика Нацбанку України.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

