Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Курс долара піде на спад: озвучено новий прогноз на найближчий час

Марія Николишин
4 квітня 2026, 10:44
Банкір наголосив, що зростання цін неминуче впливає на валютний ринок.
Курс валют в Україні з 6 по 12 квітня / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Валютний ринок залишатиметься контрольованим
  • На курс валют впливатимуть зовнішні події та внутрішні ціни на пальне
  • Наближення Великодня може вплинути на курс долара

Валютний ринок в Україні у першу декаду квітня залишатиметься контрольованим, хоча й можливі певні коливання. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, одним із головних чинників, що впливатимуть на валютний ринок, будуть зовнішні події та внутрішні ціни на пальне.

відео дня

"Український ринок й надалі залежатиме від вартості нафти, а отже будь-які загострення на Близькому Сході можуть швидко відображатися на цінах на українських АЗС. Наприкінці березня це вже стало очевидним: бензин А-95 за місяць подорожчав щонайменше на 30%, а дизель – на 50%. Для економіки це означає не лише зростання витрат на логістику, а й подальший тиск на ціни в ширшому споживчому сегменті", - зауважив він.

На його думку, таке зростання цін неминуче впливає і на валютний ринок. Водночас на початку квітня цей фактор нікуди не зникне, але його вплив, найімовірніше, стане менш різким.

Банкір додав, що інший чинник впливу на валютний ринок - наближення Великодня. Перед святами частина населення традиційно продає валюту через додаткові передсвяткові витрати. Саме через це в окремі дні на готівковому ринку пропозиція може частково переважати попит.

"Але цього року навряд чи йдеться про сильний сезонний ефект. Найімовірніше, це буде локальне і нетривале явище. На практиці це означає, що обмінники можуть скористатися ситуацією та опустити курс купівлі на 0,4-0,5 грн нижче за курс купівлі на міжбанку. У підсумку курс купівлі долара на готівковому ринку може тимчасово знизитися до 43,5-43,75 грн", - наголосив Лєсовий.

Він підкреслив, що основний сценарій на початок квітня – відносна передбачуваність. Долар залишатиметься поблизу 44 грн, а євро поблизу 51 грн.

Курс валют на наступний тиждень

За прогнозом банкіра, з 6 по 12 квітня ситуація на валютному ринку буде наступною:

  • коридори валютних змін складатимуть 43,7-44,25 грн/дол. та 49,5-52 грн/євро (на міжбанку), 43,5-44,5 грн/дол. та 50,5-52 грн/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни можуть скласти на міжбанку – до 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах – до 0,3 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.
Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у квітні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що ситуація на валютному ринку у квітні буде залежати від багатьох факторів, непідвласних Національному банку.

На його думку, офіційний курс гривні до долара може коливатися у діапазоні 43,70-44,30 грн/дол.

Він додав, що в який бік будуть рухатися показники, залежить від глобальної обстановки, фінансування України та рішень НБУ.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 6 квітня 2026 року. Так, курс долара США встановлено на рівні 43,65 грн/дол., а курс європейської валюти - 50,31 грн/євро.

Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський заявляв, що у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Водночас фінансовий аналітик, економічний експерт Олексій Кущ вважає, що курс долара в Україні найближчим часом не підніметься вище 45 гривень. Вартість української валюти зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика Нацбанку України.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти