Що буде з доларом та євро: прогноз курсу валют на початок квітня

https://glavred.net/economics/chto-budet-s-dollarom-i-evro-prognoz-kursa-valyut-na-nachalo-aprelya-10752248.html Посилання скопійоване

Експерт спрогнозував курс валют на початок квітня

На початку квітня попит на валюту в Україні ще буде відчутним, але вже не таким агресивним, як раніше. Стратегія Нацбанку виявилася ефективною, тому причин для ажіотажу стає менше. Про це заявив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку.

За словами експерта, завдяки валютним інтервенціям регулятор зняв надмірну нервозність і не дозволив коливанням курсу перетворитися на додатковий фактор тиску на ринок, пише Фокус.

відео дня

Світовий ринок палива залишається нестабільним, а війна на Близькому Сході створює додаткову невизначеність, через що зростає попит на валюту.

"Причина активного попиту зрозуміла: світовий ринок палива залишається нестабільним, а війна на Близькому Сході створює додаткову невизначеність. У такій ситуації імпортери прагнули мінімізувати ризики, завчасно купуючи валюту. Тобто мова йде не про безконтрольний попит, а про досить прагматичну реакцію бізнесу на зовнішні загрози", — пояснив Лєсовий.

Він прогнозує, що коридори валютних змін з 30 березня по 5 квітня будуть такими:

долар: 43,5-44,25 грн на міжбанківському ринку та 43,5-44,5 грн у готівковому сегменті;

євро: 49,5-52 грн на міжбанківському ринку та 50,5-52 грн у готівковому сегменті.

​Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред ​

Курс валют в Україні 27 березня 2026

Як свідчать дані Національного банку України, наприкінці тижня гривня продовжила зміцнювати позиції щодо євро та польського злотого. Водночас долар додав символічну одну копійку.

Курс валют на 27 березня 2026 / Інфографіка: Главред

Офіційна вартість європейської валюти встановлена на рівні 50,61 грн, що на 24 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Офіційний курс долара на 27 березня встановлено на рівні 43,88 грн. Іноземна валюта подорожчала на 1 копійку. За тиждень долар подорожчав на 6 копійок.

Нацбанк встановив офіційну ціну польської валюти на рівні 11,84 грн. Злотий подешевшав на 6 копійок.

Курс валют в Україні - прогнози

Як писав Главред, курс долара в Україні найближчим часом не підніметься вище 45 гривень. Вартість української валюти зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика Нацбанку України. Про це заявив фінансовий аналітик, економічний експерт Олексій Кущ.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні впродовж року.

Засновник і президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак радить не намагатися заробляти на коливаннях валютного курсу, адже для більшості людей це зазвичай закінчується фінансовими втратами.

Інші новини:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред