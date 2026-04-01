Напруга зростає: долар і євро на порозі рекорду, що буде з курсом у квітні

Марія Николишин
1 квітня 2026, 13:13
Ключовим чинником, який впливатиме на курс валют, залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.
Яким буде курс валют у квітні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи чекати українцям на нові курсові піки найближчим часом
  • Які чинники впливатимуть на вартість валюти в Україні
  • Чи може курс долара зрости до 45 гривень
  • Чи варто зараз купувати іноземну валюту

Березень виявився для українців місяцем неприємних сюрпризів, пов’язаних з загостренням на Близькому Сході та військовими операціями США в Ірані. Зокрема, удару по гаманцях завдав курс валют, який відчутно виріс порівняно із попередніми місяцями.

Главред вирішив розібратися, чого варто очікувати від курсу долара та євро у квітні, та чи може валюта знову різко подорожчати.

Курс валют на 1 квітня

Як відомо, на 1 квітня Національний банк України встановив курс долара на рівні 43,92 грн/дол. Порівняно з 31 березня американська валюта подорожчала на 12 копійок.

Вартість єдиної європейської валюти також зросла. Курс євро встановлено на рівні 50,45 грн/євро, що на 14 копійок більше, ніж напередодні.

Курс валют у банках та обмінниках

Курс долара до гривні в банках України зріс на 2 копійки і становить 44,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,58 гривні за долар, пише УНІАН.

Що цікаво, середній курс євро до гривні не змінився і складає 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,20 гривні за євро.

Водночас в валютних обмінниках України середня вартість долара становить 43,80 грн/дол., а продати валюту можна за курсом 43,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становить 50,86 грн/євро, а курс продажу - 50,58 грн/євро.

Курс валют в банках / фото: minfin.com.ua

Чого чекати від курсу валют до кінця тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН заявив, що впродовж тижня українці навряд чи побачать нові курсові піки чи якісь сенсації.

За його словами, валютний ринок в Україні житиме в режимі стриманої напруги. Попит на валюту буде, але він не зможе перекрити пропозицію, тому інтервенції Національного банку відіграватимуть головну роль у забезпеченні рівноваги.

Згідно з прогнозом банкіра, до 5 квітня курс долара в Україні перебуватиме в межах 43,5-44,25 гривні на міжбанківському ринку та 43,5-44,5 гривні на готівковому ринку.

Він додав, що курс євро в Україні в цей період перебуватиме в межах 49,5-52 гривні на міжбанківському ринку та 50,5-52 гривні на готівковому ринку.

Що впливатиме на курс долара та євро у квітні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE заявив, що ситуація на валютному ринку у квітні буде залежати від багатьох факторів, непідвласних Національному банку.

"Ніхто не прогнозував, що буде війна у Перській затоці, що США почнуть цю війну, що вони плануватимуть сухопутну операцію, що буде задіяно багато країн. Тобто є чинники, які слабо прогнозували, бо вони вважалися не дуже ймовірними", - підкреслив він.

На його думку, офіційний курс гривні до долара може коливатися у діапазоні 43,70-44,30 грн/дол. В який бік будуть рухатися показники, залежить від глобальної обстановки, фінансування України та рішень НБУ.

Натомість офіційний курс євро здатен опуститися до 50 грн, якщо долар зміцниться до 1,14 дол./євро. За умови зворотного тренду, тобто повернення до рівня 1,16-1,17 дол./євро, валюта в Україні перетне психологічний рівень 51 грн.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Які 4 сценарії можливі на валютному ринку у квітні

У відеоогляді валютного ринку на своєму YouTube-каналі фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що у квітні можливі одразу кілька варіантів курсових прогнозів.

За його словами, перший сценарій – традиційно-сезонний. Це – найімовірніший і найспокійніший варіант розгортання подій.

"Квітень – традиційно сприятливий для української гривні місяць, адже аграрії починають продавати валюту перед посівною. Українці в цей період менше витрачають – це пов’язують із завершенням опалювального сезону та меншим попитом на імпортні овочі та фрукти – з’являються власна теплична продукція", - наголосив він.

За такого сценарію, долар США коштуватиме 43,5–44,5 грн, а євро перебуватиме в діапазоні 50,5–51,5 грн.

Він додав, що другий сценарій– початок світової кризи внаслідок затяжної війни в Ірані.

"Якщо конфлікт на Близькому Сході затягуватиметься, то подальше зростання цін на нафту та нафтопродукти наблизить світ до глобальної економічної кризи. Гривня опиниться під тиском, але у квітні її падіння ще буде помірним", - каже аналітик.

Курс долара в такому випадку коливатиметься в межах 44–44,5 грн, а євро коштуватиме 50,5–51,5 грн. Однак у подальші місяці падіння гривні може посилитись.

Третій сценарій – перемога чи поразка США. Як відомо, Сполучені Штати Америки активно залучені в близькосхідний конфлікт, і від перебігу подій у ньому можливі два підсценарії – за умови, що конфлікт завершиться у квітні:

  • якщо США перемагають і світ це визнає, то слід чекати на значне знецінення євро. У такому разі гривня може знецінитись до 44–45 грн за долар, а євро – коштувати близько 50 грн;
  • якщо США просто виходять із конфлікту (без чіткої перемоги), то послаблюватиметься вже долар. Ймовірно, його курс залишиться на рівні 44 грн, а от вартість євро зросте до 51–52 грн.

Водночас четвертий сценарій – апокаліптичний і малоймовірний. У цьому сценарії аналітик припускає одночасний збіг найнесприятливіших для України факторів – фінансування від партнерів не надходить, Угорщина блокує допомогу ЄС, США виходять із мирних переговорів, а Росія посилює удари.

"Побачити ці всі фактори у квітні малоймовірно. Проте помітити зародження цієї тенденції – можливо. У такому разі гривня вже до кінця квітня буде під тиском, як до долара, так і до євро", – зауважив Шевчишин.

Прогноз Андрія Шевчишина по курсу валют – відео:

Курс долара може пробити нову психологічну межу

Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський у коментарі Главреду говорив, що у квітні попит на валюту може залишатися підвищеним, а зовнішні фактори - зокрема ескалація на Близькому Сході - здатні впливати на поведінку інвесторів та коливання світових валют.

"Угорщина продовжує блокувати виділення ЄС кредиту Україні. Без розблокування цього кредиту обсяг валютних резервів буде скорочуватися. Швидше за все, Україна у квітні не отримає перший транш цього кредиту, як раніше планувалося. Це посилюватиме тиск на гривню. Якщо курс долара закріпиться вище позначки 44 грн., то наступною метою зростання стане 45 грн., яка може бути досягнута у квітні", - пояснив він.

Експерт також очікує, що у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Чи варто зараз купувати долари та євро

Економіст Олег Пендзин у коментарі ТСН наголосив, що гривневі інструменти залишаються лідерами за рівнем прибутковості.

За його словами, дохідність готівкового долара наразі є найнижчою серед популярних активів. Так:

  • ОВДП (облігації): 14% річних.
  • Гривневі депозити: близько 7% (чистими).
  • Готівковий долар: лише 4,7% річних.

"Мої поради залишаються актуальними: інвестиції у гривневі ОВДП та депозити і надалі приноситимуть хороший прибуток. Курс навіть не дійшов до 45 гривень, тому гривня виграє", - вважає експерт.

Водночас Андрій Шевчишин вважає, що поточне здешевшання валюти — це гарний момент для її купівлі. Він наголошує, що в умовах глобальної невідомості та війни на Близькому Сході, девальвація світових валют (і гривні зокрема) є лише питанням часу.

"Валюта менш дохідна, ніж ОВДП, але зараз важливіша диверсифікація. Якщо війна затягнеться — вигідніші долари, якщо швидко закінчиться — євро. Але мати запас готівкової валюти на руках сьогодні необхідно", - підсумував він.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

