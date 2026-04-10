Несподіваний стрибок цін в Україні: один продукт вже дорожчає на очах

Аналітики кажуть, що лише за тиждень ціни виросли на 20%.

Зростання цін на овочі в Україні

Коротко:

В Україні почала дорожчати морква

Цей овоч вже продають по 6–13 гривень за кілограм

Ціни ростуть через скорочення запасів

В Україні почали зростати ціни на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси овочів у сховищах господарств стрімко скорочуються. Саме активізація попиту дала змогу місцевим фермерам підвищити ціни на наявні запаси овочів.

Так, наразі морква пропонується до продажу по 6–13 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики також додають, що ці коренеплоди в Україні зараз надходять у продаж у середньому на 69% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Подорожчання овочів в Україні Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" д.е.н. Інна Сало говорила, що на формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування. Тому, на її думку, у квітні 2026 року очікується сезонне здорожчання плодоовочевої продукції: овочів – до 5 %, фруктів – до 7 %.

Як повідомляв Главред, вартість традиційного великоднього кошика в Україні зросла за останній рік на 12–17% залежно від його наповнення. Базовий кошик із паски, десятка крашанок, солі, хрону та свічки обійдеться в середньому 482 грн.

Також відомо, що українські тепличні комбінати розпочали сезон реалізації томатів нового врожаю. Проте поява місцевої продукції на ринку не лише не зупинила подорожчання, а й задала нову цінову планку.

Крім того, на українському ринку спостерігається дефіцит якісних яблук. Ціни на фрукт можуть зрости вже найближчим часом.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

