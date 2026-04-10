Євро сильно дорожчає: новий курс валют на 13 квітня

Ангеліна Підвисоцька
10 квітня 2026, 16:31
НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 13 квітня.
Курс валют в Україні на 11 квітня / Колаж: Главред, фото: pexels

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 13 квітня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 13 квітня

На понеділок, 13 квітня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 43,45 грн/дол., що на 1 копійку менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро на 13 квітня

Курс євро виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 50,90 грн/євро. Таким чином, гривня послабила свої позиції на 11 копійок.

Курс валют в Україні на 10 квітня / інфографіка: Главред

Курс злотого на 13 квітня

10 квітня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,93 грн/злот. 13 квітня курс встановили на рівні 11,99 грн/злот, що на 6 копійок більше.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Главред раніше повідомляв, що за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

