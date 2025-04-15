Гривня зміцнилася: аналітики попередили, що буде з курсами валют в Україні

Попри зростання валют протягом останніх днів, ще зарано говорити про зміну тенденції на ринку.

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В Україні збільшується різниця у вартості долара та євро / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що повідомили аналітики:

Ослаблення курсу гривні до долара неістотне

Гривня з початку року зміцнилась на 1,5%

Минулого тижня курс долара в Україні зріс. Подібна ситуація спостерігалася і з курсом євро, який встановив історичний максимум. Однак наразі ще зарано говорити про зміну тенденції.

Як повідомили аналітики інвесткомпанії ICU, курс євро надалі залежатиме від ситуації на міжнародних ринках.

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В той же час, ослаблення курсу гривні до долара США минулого тижня було незначним і свідчить про повернення до звичних рівнів після суттєвого укріплення на початку квітня.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Якщо говорити про гривню, то українська валюта залишається на 1,5% міцнішою, ніж на початку 2025 року.

"Незначне ослаблення навряд чи свідчить про перехід НБУ до поступового ослаблення курсу гривні. Водночас НБУ не залишається нічого іншого, як ослаблювати гривню відносно євро, реагуючи на світові тенденції, і збільшувати різницю у вартості цих валют для українського ринку", - пояснили аналітики.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Національний банк України 15 квітня знизив курс долара до гривні. Однак єдина європейська валюта знову оновила історичний максимум.

Напередодні повідомлялося, що цього тижня ситуація на валютному ринку формуватиметься переважно під впливом економічних та регуляторних чинників. Події, пов’язані з війною чи політичними заявами про мирні переговори, хоч і матимуть певний резонанс, суттєвої загрози для стабільності курсу не становитимуть.

Раніше доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко розповідав, що американська валюта стрімко втрачає позиції щодо інших світових валют, хоча нещодавно спостерігалося деяке уповільнення цього падіння. Тож в умовах нестабільності експерт рекомендує українцям, звернути увагу на євро.

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Що таке ICU? ICU - фінансова група, заснована 2006 р., яка складається з двох бізнес-напрямів: інвестиційно-банківські послуги та управління активами, пише Вікіпедія.

Інвестиційно-банківська діяльність ICU включає торгівлю акціями та інструментами з фіксованою прибутковістю, залучення боргового та акціонерного капіталу, підготовку і проведення операцій по злиттю і поглинанням, фінансовий консалтинг і реструктуризацію.

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