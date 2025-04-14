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Євро б'є рекорди: вперше в Україні євровалюта коштує понад 47 грн

Віталій Кірсанов
14 квітня 2025, 17:46
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Курс долара на міжнародному ринку падає, оскільки довіра інвесторів до світової резервної валюти залишається під питанням.
Євро вперше перевищив позначку 47 гривень
Євро вперше перевищив позначку 47 гривень / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Офіційний курс долара на 15 квітня
  • Офіційний курс євро на 15 квітня

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову оновила історичний максимум. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3153 гривень за 1 долар (-0,0726 грн).

відео дня

Офіційний курс євро становитиме 47,0271 гривень за 1 євро (+0,1118 грн). Попередній максимум було встановлено 14 квітня - 46,9153 гривень за євро.

Євро б'є рекорди: вперше в Україні євровалюта коштує понад 47 грн
/ bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 4155 гривень, курс євро зріс до 47,1 гривень.

Євро б'є рекорди: вперше в Україні євровалюта коштує понад 47 грн
/ bank.gov.ua

Курс долара на міжнародному ринку падає, оскільки довіра інвесторів до світової резервної валюти залишається під питанням після серії заяв президента США Дональда Трампа, пов'язаних із тарифами.

Євро стабілізувався 14 квітня на рівні 1,1359, коливаючись поблизу трирічного максимуму.

"Я думаю, ми могли б побачити євро на рівні 1,20 долара десь до кінця липня, початку серпня", - сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Зростаюча нервозність серед інвесторів з приводу володіння американськими активами змусила деяких з них позбутися цих позицій і перевести гроші на інші ринки, включно з Європою, що сприяло зростанню євро.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лісовий повідомив, що на поточному тижні ситуація на валютному ринку залишатиметься досить обнадійливою. Курс долара на міжбанківському ринку, а також в обмінних пунктах не перетне позначку в 41,50 - 41,60 гривні.

Раніше Главред писав, що згідно з даними НБУ, офіційний курс євро на 11 квітня встановлено на рівні 45,84 грн, тоді як 10 квітня європейська валюта дорівнювала 45,55 грн.

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