"Гречка за 50 грн, рис за 41 грн": в Україні черговий стрибок цін на крупи

У січні 2022 року в Україні відчутно подорожчали крупи. Так, порівняно з груднем, кілограм гречки в середньому зріс у ціні з 47,26 грн до 50,85 грн. З такими оцінками поділився "Мінфін".

Зросло для українців в ціні і пшоно − з 19,91 грн/кілограм до 21,67 грн/кілограм, рис довгий – з 38,34 грн/кілограм до 41,90 грн/кілограм, рис круглий - з 34,54 грн/кілограм до 35,20 грн/кілограм.

Втім, є крупа, яка подешевшала. Кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 35,68 грн до 35,23 грн.

Загалом з 2017 року ціни на крупи зросли майже вдвічі.

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр у грудні 2020 року середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр у грудні 2021 року.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.