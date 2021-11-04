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В Україні швидко і сильно подорожчала популярна крупа: експерти назвали причину

4 листопада 2021, 12:49

Відзначається, що ціна на цю крупу різко зросла в травні 2021 року — як підрахували аналітики Держстату, ціни тоді виросли на 13,6% ‒ до 27 гривень за кілограм.

Рис
В Україні швидко і сильно подорожчала популярна крупа / ua . depositphotos.com

В Україні, де цукор за рік подорожчав у два рази і зараз в середньому коштує 28 гривень 70 копійок за кілограм, останнім часом зросла ціна і на рис. Про це повідомляє проект "Новини.LIVE".

Зараз Ціна рису на прилавках супермаркетів в листопаді склала близько 35-40 гривень за кілограм. Іноді кілограм рисової крупи коштує близько 49 гривень.

Зазначається, що рис різко дорожчав у травні 2021 року — як підрахували аналітики Держстату, ціни тоді зросли на 13,6% ‒ до 27 гривень за кілограм. А За останній місяць, жовтень, середня вартість кілограма рису збільшилася на 7,37 гривні.

Серед причин зростання цін називають, зокрема, збільшення тарифів на енергоносії, зокрема, на природний газ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні може бути заборонений продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах і продуктових магазинах. Для торгівлі тютюновими та лікеро-горілчаними виробами пропонується відкрити спеціалізовані торгові точки. При цьому крім алкоголю і сигарет в таких спецмагазинах більше нічого не буде продаватися.

За незаконний продаж сигарет або алкоголю пропонують штрафувати більш ніж на 21 тисячу гривень.

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