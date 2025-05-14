Яловичина та свинина стрімко дорожчають: скільки зараз коштує кілограм

Ви дізнаєтеся:
- Скільки коштує свинячий ошийок
- Яка середня ціна на гуляш із яловичини
В Україні протягом останнього місяця зростають ціни на м'ясо, а найпомітніше подорожчала свинина. Про це повідомляють фахівці Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Так, вартість свинячого ошийка протягом місяця зросла на 20% (за рік зростання становило 39%) і на сьогодні становить 330 грн/кг.
"Найближчим часом істотного зниження цін на свинину не очікується", - вважають фахівці УКАБ.
Експерти звертають увагу на те, що станом на початок квітня поголів'я свиней в Україні становило 4,6 млн. Це на 11% менше, ніж в аналогічний період 2024 року.
Зростає і вартість яловичини. Середня ціна на гуляш із яловичини за місяць зросла на 6%, тоді як у річному обчисленні показники збільшилися на 14%.
Зазначимо також, що ціни на куряче філе за місяць зросли на 5%, тоді як середня ціна курячих тушок практично не змінилася. Ціни на курячі стегна знизилися на 4%.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні стрімко зростають. Не є винятком і сало, ціни на окремі сорти якого досягли історичного максимуму.
Також відомо, що темпи зростання цін на сирі продукти харчування прискорилися до 22,2%. Це пов'язано як і з впливом короткочасних квітневих заморозків, так і з залишковими ефектами низьких минулорічних врожаїв.
Водночас останніми тижнями в Україні фіксується тенденція до зниження цін на тепличні овочі, зокрема на так званий "салатний набір". Це зумовлено збільшенням пропозиції з боку місцевих господарств, сезонним фактором і стабільним імпортом.
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