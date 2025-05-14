Вартість яєць в Україні може різко змінитися: чи перевалить ціна за 100 гривень

Влітку буде додаткова пропозиція яєць від домашніх господарств населення.

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Ціни на яйця в Україні / колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви експерта:

В Україні не буде такого зростання цін на яйця, як в США

70% вартості яйця складає комбікорм

Якщо він буде дорогий, ціна на яйця піде вгору

Як відомо, в США фіксується рекордне зростання цін на яйця. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припустив, чи може ціна на яйця в Україні стати такою ж захмарною, як у США та скільки коштуватиме десяток яєць до кінця року.

За його словами, у США вартість десятка яєць сьогодні становить 310 гривень, якщо перевести в українську валюту.

"У нас не буде такої ситуації, як в Америці, бо там пташиний грип вибив поголів'я курей, що спричинило надзвичайне зменшення пропозиції. І таке в США відбувається не вперше. Але раніше завжди підставляли плече Штатам Мексика і Канада. А Трамп плюнув у той колодязь, звідки водичку п'є. І Канада відмовилася допомагати. Тож у США і сьогодні триває яєчна епопея. Хоча поголів'я почало активно відновлюватися, і, я думаю, влітку вони вийдуть на нормальні ціни на яйця", - сказав він на чаті в Главреді.

Він додав, що 70% вартості яйця - це комбікорм, який складається з кукурудзи.

"Якщо врожай буде паршивий, комбікорм буде дорогий. Якщо комбікорм буде дорогий, ціна на яйця піде вгору. Над виробниками яєць в Україні сидить Антимонопольний комітет. І вже двічі заяви Антимонопольного комітету призводили до зниження ціни на ринку яєць: у січні - з 82 до 65 гривень, перед великодніми святами - з 80 до 72 гривень. Але є об'єктивні речі, тому ціна буде змінюватися, адже зараз кукурудза дорога", - наголосив Пендзин.

На його думку, влітку все дешевшає, і яйця також.

"У нас 92% ринку яєць дають птахофабрики, 8% - домогосподарства населення. Влітку домогосподарства населення збільшують виробництво яєць. Хоча, звісно, домашні яйця дорогі. Господині чомусь думають, що на домашніх яйцях краща випічка. Але суть в іншому: влітку просто кількість яєць від домашніх курей збільшується, а коли приходять холоди, кури перестають нестися. До речі, цей фактор холодів не поширюється на птахофабрики - там підтримується стабільний клімат", - зауважив економіст.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Він також додав, що є надія на те, що влітку ціна на яйця не зростатиме, тому що буде додаткова пропозиція від домашніх господарств населення.

"За 100 гривень за десяток ціна на яйця точно не перевалить", - підсумував Пендзин.

Дивіться відео, в якому економіст Олег Пендзин розповів, ціни на які продукти харчування в Україні стають захмарними, та чому в Росії повертаються продуктові картки та дефіцит товарів:

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні стрімко зростають. Не є виключенням і сало, ціни на окремі сорти якого сягнули історичного максимуму.

Також відомо, що темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 22,2%. Це пов'язане як і з впливом короткочасних квітневих приморозків, так і з залишковими ефектами низьких минулорічних врожаїв.

Водночас, останніми тижнями в Україні фіксується тенденція до зниження цін на тепличні овочі, зокрема на так званий "салатний набір". Це зумовлено збільшенням пропозиції з боку місцевих господарств, сезонним фактором і стабільним імпортом.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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