В Україні дорожчають найпопулярніші види м'яса: що буде з цінами далі

Серед причин підвищення цін - подорожчання логістики, енергоресурсів і кормів, а також зниження поголів'я.

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Ціни на м'ясо в Україні зросли - у чому причина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштує м'ясо в українських супермаркетах

Чому дорожчає свинина та курятина

Чи стабілізуються ціни на м'ясо

В Україні зростають ціни на всі види м'яса. У травні окремі позиції додали в ціні до 30 грн за кілограм. Зокрема, подорожчали свинина та курятина.

Серед причин підвищення цін - подорожчання логістики, енергоресурсів і кормів, а також зниження поголів'я.

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Ціни на свинину в Україні сьогодні

Як повідомляє Мінфін, середня ціна на свинячу грудинку по супермаркетах зросла з 201,52 грн/кг у квітні до 210,15 грн/кг у травні.

Лопатка свиняча подорожчала з 211,81 грн/кг до 230,57 грн/кг.

Ошийок став рекордсменом подорожчання - з 300,37 грн/кг до 330,10 грн/кг.

Підчеревок і ребра в середньому коштують 219,00 грн/кг.

М'ясо для шашлику подорожчало з 253,55 грн/кг до 263,50 грн/кг.

Ціни на курятину в Україні сьогодні

Курятина також подорожчала, передає Мінфін. Зокрема, стегнова частина в середньому коштує 124,67 грн/кг (у квітні - 117,12 грн/кг).

Гомілка коштує 94,50 грн/кг порівняно з 86,17 грн/кг у квітні.

Ціла куряча тушка подорожчала з 97,92 грн/кг до 108,00 грн/кг.

Куряче філе в травні коштує 202,63 грн/кг замість 188,40 грн/кг у квітні.

​Скільки часу запікати м'ясо птиці в духовці / Інфографіка: Главред ​

Чому в Україні дорожчає м'ясо

Однією з основних причин подорожчання свинини є скорочення поголів'я. Як розповів РБК Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, за рік поголів'я тварин знизилося на 10%.

Курятина дорожчає насамперед через збільшення вартості кормів, а також через стабільний попит.

До інших причин підвищення цін на м'ясо можна віднести зростання цін на пальне та електроенергію, що збільшує витрати на транспортування та утримання тварин.

Також не останню роль відіграють загальна інфляція та коливання курсу національної валюти, що позначається на вартості імпортних компонентів виробництва (вітаміни, обладнання тощо).

Що буде з цінами на м'ясо в Україні

Ціни на свинину навряд чи падатимуть, оскільки більшість виробників не планують суттєво нарощувати виробничі потужності найближчим часом.

За оцінками Асоціації Свинарі України, навіть за реалізації заявлених планів, відновлення виробничих можливостей вітчизняного свинарства може становити лише 7-10%, тоді як фактичні втрати за різними даними коливаються від 15% до понад 30%.

Щодо курятини, то зростання вартості кормів і стабільний попит, імовірно, продовжать підтримувати ціни на відносно високому рівні.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, які види м'яса можуть найбільше подорожчати у 2025 році.

Після Великодня ціни на яйця почали традиційно знижуватися, проте вартість продукту залишається все ще високою. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка спрогнозував, чи подешевшають яйця в травні.

Ціни на полуницю в Україні рекордно зростають - стало відомо, де дешевше купити улюблену ягоду. Аналітики склали короткий огляд цін у великих мережах супермаркетів.

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