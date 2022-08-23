Готуємося до зими зараз: які продукти різко подорожчають восени

Ціни на продукти / ua.depositphotos.com

В Україні осінню слід очікувати ще більшого подорожчання продуктів, які зараз коштують відносно недорого.

"За період активних бойових дій ми побачили реальне зростання цін близько 20%, а за деякими продуктами - до 30%", - зазначив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук, пише "Укрінформ".

Причини зростання цін очевидні: інфляція, руйнування логістичних ланцюгів і підвищення вартості палива.

Такий невтішний "тренд" залишиться з нами і восени. Крім того, додасться ще один фактор - ціни на енергоносії.

Які продукти подорожчають восени

Експерт прогнозує, що вже в жовтні вартість овочів в Україні може зрости на 20-30%.

"Зараз овочі значно дешевше, ніж були в червні, тому що, наприклад, з'явилася велика кількість огірків і помідорів з відкритого грунту. Але в жовтні (ціна - ред.) може зрости на 20-30%, тому що їх будуть закладати в холодильні камери, які працюють на електроенергії", - зазначив Марчук.

Крім того, восени може вирости ціна на хліб і хлібобулочні вироби. Причина в тому, що завдяки відновленню аграрного експорту в Україні зростатиме вартість зерна на внутрішньому ринку.

Як повідомляв Главред, в Україні за останні два тижні рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло буде продовжувати рости.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозує, що ціни на цукор, швидше за все, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.

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