Температура різко знизиться: відомо, коли Україну накриють дощі з грозами

Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на понеділок.

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Прогноз погоди на 5 травня / фото: pixabay

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Якою буде погода 5 травня

В яких областях можливий дощ

З понеділка в Україну завітає холодніша повітряна маса, тож температура різко знизиться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 5 травня у західних, північних, більшості центральних областях України максимальна температура повітря значно знизиться.

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"На заході буде найхолодніше - до +10…+16 градусів, на півночі до +12…+18 градусів. У центральних областях буде дещо вища температура - до +17…+22, а на Дніпропетровщині близько +25 градусів. Водночас на півдні та сході ще збережеться тепло, повітря прогріється до +21…+26 градусів", - зауважила Діденко.

Синоптикиня також додала, що типові травневі дощі з грозами 5-го квітня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині.

"Це - діяльність холодного атмосферного фронту. На решті території України суттєві опади – навряд", - наголосила вона.

Атмосферний фронт / фото: Наталія Діденко

Відомо, що вітер буде південно-західним з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.

Погода в Україні на 5 травня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві в понеділок прогнозуються місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько +15…+17 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас, погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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