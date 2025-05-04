Температура різко знизиться: відомо, коли Україну накриють дощі з грозами

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода 5 травня
- В яких областях можливий дощ
З понеділка в Україну завітає холодніша повітряна маса, тож температура різко знизиться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, 5 травня у західних, північних, більшості центральних областях України максимальна температура повітря значно знизиться.
"На заході буде найхолодніше - до +10…+16 градусів, на півночі до +12…+18 градусів. У центральних областях буде дещо вища температура - до +17…+22, а на Дніпропетровщині близько +25 градусів. Водночас на півдні та сході ще збережеться тепло, повітря прогріється до +21…+26 градусів", - зауважила Діденко.
Синоптикиня також додала, що типові травневі дощі з грозами 5-го квітня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині.
"Це - діяльність холодного атмосферного фронту. На решті території України суттєві опади – навряд", - наголосила вона.
Відомо, що вітер буде південно-західним з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.
Погода в Києві
У Києві в понеділок прогнозуються місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько +15…+17 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.
Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.
Водночас, погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.
Читайте також:
- На нас чекають десятиліття магнітних бур: Сонце увійшло в таємничий 100-річний цикл
- Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
- Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред