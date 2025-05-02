В Україні "обвалилися" ціни на помідори: скільки коштує популярний овоч

Додатковий тиск на вартість чинить стабільний імпорт томатів з-за кордону.

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В Україні змінилися ціни на помідори / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Ціни на помідори опустилися до 70-100 грн за кілограм

Тиск на вартість чинить стабільний імпорт томатів

В Україні ціни на помідори опустилися до 70-100 грн за кілограм, що приблизно на 18% нижче порівняно з кінцем попереднього робочого тижня.

Зниження цін пов'язане насамперед зі зростанням обсягів збору томатів у тепличних господарствах по всій країні, а також із невисоким попитом на внутрішньому ринку, пише EastFruit.

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Зазначається, що додатковий тиск на вартість чинить стабільний імпорт томатів з-за кордону.

За інформацією учасників ринку, пропозиція вітчизняних тепличних помідорів продовжує збільшуватися, оскільки все більше українських господарств запускають сезонний продаж цієї продукції.

/ Главред - інфографіка

Наразі тепличні томати в Україні коштують у середньому на 15% дорожче, ніж в аналогічний час минулого року.

При цьому експерти не виключають подальшого зниження цін: якщо попит залишиться на поточному рівні, виробникам, найімовірніше, доведеться знижувати відпускні ціни, щоб уникнути переповнення складів нереалізованою продукцією.

Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

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