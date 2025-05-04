Різко вдарить похолодання з дощами та грозами: синоптики попереджають про небезпеку

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +8 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 5 травня

Де температура повітря опуститься до +7 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 5 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Закарпатської, Одеські та більшості центральних областей оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть грозові дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вже з понеділка в Україні почне падати температура повітря. 5 травня температура повітря знизиться до 10-16 градусів. Лише на території Дніпропетровської, південних та східних областей температура повітря підвищиться до +26 градусів. У цей день очікуються дощі у західних, північних, Одеській та Миколаївській областях.

Найближчий тиждень буде прохолодним та свіжим. Лише на південному сході затримається тепла погода до середи.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 5 травня

В Україні 5 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі та грози на території Закарпатської, Одеської, центральних та північних областей. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. В Україні будуть сильні пориви вітру на території східних та південних областей - 15-20 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 5 травня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Там температура повітря підвищиться до +9...+24 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: meteoprog

Погода 5 травня у Києві

У Києві 5 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі 9-11°, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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