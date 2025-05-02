Ціни 'кусаються': по скільки в Україні почали продавати популярну ягоду

На Закарпатті почали продавати першу місцеву полуницю – сезон офіційно стартував.

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Перші вітчизняні ягоди вже на прилавках / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні почали продавати першу місцеву полуницю

На ринках Закарпаття ціна – 120–150 грн/кг

Середня ціна в супермаркетах — 114,21 грн/250 г

На Закарпатті вже почали продавати першу місцеву полуницю, що офіційно ознаменувало початок полуничного сезону в Україні. На ринках регіону наразі кілограм свіжої ягоди коштує від 120 до 150 грн. Про це повідомило видання Карпатський об'єктив.

Продавці зазначають, що у найближчі тижні очікується здешевлення, однак дешевої ягоди не буде. За прогнозами, ціни можуть впасти до 80–100 грн/кг у період пікового збору.

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"Але в розпал сезону дешевої полуниці чекати не варто. Від минулого року подорожчало практично все – і енергоносії, і розсада, і добрива. Пік сезону очікується на кінець травня-початок червня. По 10-15 грн ніхто її точно продавати зараз не буде", - йдеться у повідомленні.

У великих мережах супермаркетів ситуація ще менш приємна для споживачів. Там полуниця наразі імпортна – з Іспанії та Греції – і продається по ще вищій ціні. Зазвичай продукцію фасують у невеликі упаковки по 250 грамів. Ціни на імпортну полуницю в українських торговельних мережах такі:

Metro – 103,9 грн за 250 грамів;

– 103,9 грн за 250 грамів; Novus – 99,99 грн за 250 грамів;

– 99,99 грн за 250 грамів; Сільпо - 112,05 грн за 250 грамів;

- 112,05 грн за 250 грамів; МегаМаркет – 140,9 грн за 250 грамів.

Середня ціна за 250 грамів полуниці станом на 2 травня становить 114,21 грн. Таким чином, у перерахунку на кілограм, ціни в супермаркетах сягають понад 400 грн.

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Нагадаємо, молода картопля почне з’являтися в Україні з середини травня, переважно імпортна, а вітчизняна – з початку червня. За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, наразі кілограм коштує 100–130 грн, але з поступовим зростанням пропозиції ціна може знизитися до 40–60 грн.

Також в Україні суттєво зросли ціни на свинину: через сезон пікніків, інфляцію та зменшення пропозиції вартість м’яса зросла на десятки гривень. Наприклад, свиняча лопатка подорожчала з 190–200 до 220–240 грн/кг, а ошийок — із 260–280 до 320–345 грн/кг.

Як повідомляв Главред, через зростання пропозиції на тлі слабкого попиту стрімко дешевшають тепличні огірки. Нині їх продають по 40–70 грн/кг, що на 12% дешевше, ніж тиждень тому, і на 29% дешевше, ніж торік.

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