Чи залишиться курс долара в Україні навесні по 40 гривень: прогноз експерта

Навесні 2023 року курс долара в Україні може продовжити падати, гривня тим часом продовжить зміцнюватися, прогнозує економіст Олег Гетман.

Яким буде курс долара навесні: прогноз експерта / фото УНІАН

Навесні нинішнього року курс долара в Україні, цілком ймовірно, буде продовжувати падати, а курс гривні, відповідно, рости. Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на прогноз відомого економіста Олег Гетман.

Він каже, що в країні 90% угод відбуваються в безготівковому форматі за фіксованим курсом 36,6 грн за долар США (і динаміку курсу задає Нацбанк України). Тому, на думку Гетьмана, звертати серйозну увагу на те, що відбувається в угодах з готівковим розрахунком, не варто.

"Що стосується прогнозів. Є очікування, що НБУ сподобалася проведена ним політика. Він не хоче повертатися до гнучкого курсоутворення, хоча для цього вже є всі підстави. Курс нікуди не полетить, а навпаки може ще й зміцнюватися гривня", − говорить експерт.

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Як прогнозує Гетман, готівковий курс долара коливатиметься біля фіксованого - "плюс-мінус три-чотири гривні".

Курс долара в Україні

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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