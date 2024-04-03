Різко змінили ціни на основний елемент борщового набору: що сталося

В Україні почала дешевшати капуста. Наразі основні угоди з продажу цієї продукції укладаються по 5-10 грн за кілограм.

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Ціни на овочі - в Україні подешевшала капуста / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні почали падати ціни на білокачанну капусту. Зараз її продають у середньому за 5-10 грн/кг, тоді як ще тиждень тому ціни були близько 12 грн/кг. Про тенденцію, що склалася, повідомляють аналітики порталу EastFruit.

Відповідно, незабаром варто очікувати її помітного здешевлення і в супермаркетах - там уже ціни на цей овоч поступово знижуються.

Експерти зазначають, що разом із цінами знижується і попит на капусту.

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"Знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов'язують зі стрімким погіршенням якості капусти в місцевих господарствах внаслідок тривалого зберігання. При цьому попит на дану продукцію продовжує знижуватися, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті", - йдеться в повідомленні.

Подешевшала капуста і в супермаркетах. За даними порталу "Мінфін", 3 квітня великі мережі продають її в середньому по 13,16 грн/кг, що одразу на 1 грн нижче за середню ціну березня - за умови, що від початку місяця минуло менше ніж 3 повні доби. Загалом же супермаркети продають капусту по 12,29-15,9 грн/кг.

Що за овоч білокачанна капуста? Білокачанна капуста - овочева культура, цінний і широко поширений харчовий продукт. Вживається в їжу у свіжому вигляді, у складі гарячих страв, використовується для квашення та маринування, повідомляє портал "Вікіпедія".

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом 2023 року в Україні відбулося значне зростання цін на продукти харчування. За даними Державної служби статистики України (Держстату), у грудні 2023 року середні ціни на ці продукти зросли на 4% порівняно з груднем 2022 року.

У другому півріччі 2023 року відбулося значне підвищення цін на молоко, яке є однією з ключових складових молочних продуктів. Це підвищення відбулося як у гривнях, так і в євро, повідомили в Союзі молочних підприємств України.

Незважаючи на загальне зростання цін у країні на 3,7% у період з грудня 2022 року по грудень 2023 року, окремі продукти також подешевшали. Про це повідомляє Державна служба статистики України у своєму звіті.

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