Фаріон виплатили чималі гроші після звільнення з вишу - ЗМІ

Ірині Фаріон нарахували чималу суму після звільнення з Львівської політехніки, повідомляють журналісти.

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Фаріон нарахували чималу суму після звільнення з "Львівської політехніки" / колаж Главред, фото УНІАН

Скандально відомій екснардепці та лінгвістці Ірині Фаріон нарахували чималу суму після того, як її звільнили з "Львівської політехніки". Як свідчить відповідь вишу "Львівська політехніка" на інформаційний запит порталу "Українські Новини", в жовтні Ірині Фаріон нарахували зарплату в розмірі 17 617 гривень.

А в листопаді сума виплат була інша - 28638 гривень. У виші при цьому не уточнили, чи входять премії і надбавки в цю суму (або ж це професорський оклад Фаріон).

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Скандал з Іриною Фаріон

Мовознавець і екснардеп Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" досить різко відреагувала на слова ведучої про те, що в українській армії є чимало російськомовних воїнів. При цьому назвала їх "росіянами" і "набродом".

Ці висловлювання спричинили скандал і обурили як військових, так і громадськість.

Після Фаріон оскандалилася ще й тим, що виклала в своєму телеграм-каналі скріншот з листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Лист містив дані хлопця, тому до нього прийшли російські спецслужби.

Згодом СБУ відкрила проти Фаріон кримінальну справу провадження.

Керівник МОН Оксен Лісовий через деякий час заявив, що мовознавця звільнили з "Львівської політехніки".

Напередодні студенти також мітингували перед головним корпусом вузу, вимагаючи звільнення професора.

Ірина Фаріон також подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення.

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