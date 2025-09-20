Євро по 55: економіст спрогнозував, коли валюта 'злетить' до цієї позначки

Економіст закликав українців зберігати свої заощадження.

Експерт спрогнозував курс євро на 2026 рік / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коли євро може перетнути "психологічну" позначку

Скільки коштуватиме європейська валюта у 2026 році

У 2026 році курс євро може перетнути "психологічну" позначку і піднятися до рівня 54-55 грн/євро. Про це повідомив економіст Олег Устенко у коментарі для Новини.LIVE.

Економіст розповів, що різкий "стрибок" європейської валюти можливий лише за дотримання двох умов – реалізації доволі песимістичного "бюджетного" прогнозу щодо курсу долара одночасно зі зміцненням євро до американської валюти.

За його словами, останні коливання курсу євро-долар є серйозними, при цьому він рекомендує не панікувати через короткострокові "стрибки".

Однак, економіст закликав українців зберігати свої заощадження, бо це головне завдання для населення в умовах такої волатильності валют.

Економіст Устенко пояснив просту схему, як порахувати курс євро до гривні на наступний рік.

Якщо в 2026 році євро коштуватиме 1,2 долара (зараз воно 1,17), а середній курс долара в Україні складе приблизно 45,5 грн, то треба просто 45,5 помножити на 1,2. У результаті отримаємо орієнтовний курс євро — близько 54,6 грн.

Яким буде курс долара та євро з нового робочого тижня - прогноз банкіра

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що наступного тижня коливання курсу долара відбуватимуться в межах 41,2-41,5 грн/дол.

Курс європейської валюти залежатиме від співвідношення долара до євро на світових ринках. Очікується, що співвідношення збережеться в проміжку 1,15-1,2, що для українського курсу означатиме коливання євро в межах 47,5-49 грн.

Нагадаємо, Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні на понеділок, 22 вересня. Американська валюта дорожчає третій день поспіль.

Тим часом, як писав Главред, євро досяг найвищого рівня проти долара за останні чотири роки - 1,1867 долара, що експерти пояснюють зростанням попиту на хеджування інвестицій.

Раніше в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про персону: Олег Устенко Олег Устенко — український економіст. Радник Президента України з 28 травня 2019 по 30 березня 2024 року. Член наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера. Здійснені ним фінансово-економічні дослідження та розробки сфокусовані на країнах з ринками, що розвиваються. Країни СНД та Україна представляють його основний інтерес, пише Вікіпедія.

