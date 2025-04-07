Ринок валют "потрусило": експерти сказали, чи купувати долар і євро цього тижня

Прогнози аналітиків щодо курсів долара і євро в Україні неоднозначні.

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Що буде з курсом валют 7-13 квітня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Чого очікувати від курсу валют з 7 по 13 квітня

Продавати чи купувати долари та євро

Як краще зберігати заощадження

Минулого тижня курс євро раптово пішов угору, а долар, навпаки, обвалився. На думку експертів, причиною цього стала політика американського президента Дональда Трампа, а саме - запровадження торговельних мит для товарів, що імпортуються до США з більшості країн світу. Аналітики спрогнозували, чого чекати від курсу валют в Україні з 7 по 13 квітня.

Як пише ТСН, турбулентність на готівковому валютному ринку почалася 3 квітня. Курс євро за день додав у ціні одну гривню і перевищив 46 грн/євро. Водночас середня ціна продажу долара знизилася до 41,52 грн, ціна купівлі - до 40,95.

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4 квітня середній курс євро знизився до 45,95 грн/євро в продажу і до 45 грн/євро в купівлі. Курс долара опустився до 41,40 грн у продажу і до 40,83 грн при купівлі.

6 квітня долар був у продажу і купівлі відповідно 41,35 грн (-35 коп. за тиждень) і 40,76 (також -35 коп. за тиждень), курс євро - 45,80 (+63 коп. за тиждень) і 44,90 (+27 коп. за тиждень).

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський зазначив, що рішення Трампа щодо встановлення торговельних мит обвалило долар до мінімуму за останні два роки і призвело до значного подорожчання євро. За його словами, це ситуативна реакція і не свідчить про те, що зміцнення євро матиме довгостроковий характер.

Забловський додав, що поточний тиждень буде непростим.

"Не думаю, що курс євро і далі буде стабільно зростати, а курс долара буде стабільно знижуватися. Найреалістичніший сценарій - коливання курсу залежно від новин з міжнародних фінансових ринків", - сказав він.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що долар ще незначно подешевшає, а до кінця тижня настане стабільність на рівні 41,20-41,30 грн.

"Яким буде на тижні курс євро, поки що прогнозувати складно, це залежить від подальшого розвитку нової глобальної торгової війни, яка, вочевидь, почалася", - вважає Пендзин.

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин прогнозує, що курс долара ще тиждень залишиться стабільним і навіть може подешевшати, але не нижче 41 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

На думку Забловського, доцільно почекати принаймні тиждень, припинивши будь-які операції з валютою, доки ситуація з курсами не стане зрозумілішою. Як виняток, можна продати євро, придбані 4-5 років тому за курсом близько 30 грн/євро, зафіксувати прибуток та інвестувати виручені кошти в гривневі облігації внутрішньої державної позики.

Шевчишин радить не втрачати момент і купувати долари, поки вони дешевшають. На думку аналітика, світ знову заглиблюється в економічну кризу, яка неодмінно вдарить і по гривні.

"До кризи потрібно готуватися заздалегідь. І валютна готівка - найнадійніший спосіб, який актуалізувався буквально днями", - сказав він.

Своєю чергою, Пендзин каже, що ідея купівлі готівкових доларів про запас збиткова вже понад три місяці. За його словами, депозити залишаються найпопулярнішим інвестиційним інструментом у населення. За офіційними даними Фонду гарантування виплат фізичним особам, депозити у валюті з початку року скоротилися на 1,2 млрд грн, а в гривні збільшилися на 14 млрд грн. Це небагато порівняно з обсягами депозитів, які становлять близько 900 млрд грн. у гривні та близько 500 млрд грн. в еквіваленті у валюті, але, схоже, тренд набирає сили.

"Головна причина - банки почали збільшувати відсоток річних за новими вкладами. Насамперед виграють ті, хто тримає гроші на короткострокових депозитах тривалістю 90-100 днів, таких депозитів близько 30% усього обсягу, тобто до 300 млрд грн. Цікаво, що, за інформацією Нацбанку, понад 98% вкладників мають на рахунках не більше ніж 200 тисяч грн, які в сумі становлять 400 млрд грн, це, швидше за все, пересічні громадяни", - сказав Пендзин.

Курс валют України - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів на імпорт з інших країн, які почнуть діяти з 3 квітня. За словами Трампа, ці мита повернуть "золотий вік" Америці.

3 квітня євро зміцнився на 40 копійок, досягнувши курсу 45,40 гривень через ослаблення долара після заяви президента Трампа про введення мит. Курс долара залишився стабільним на рівні 41,50 гривень.

Як писав Главред, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Американська валюта подешевшала до найнижчого рівня з середини жовтня 2024 року.

Зокрема, офіційний курс долара до гривні на понеділок, 7 квітня, встановили на рівні 41,19 грн/дол., що на 15 копійок краще порівняно з попереднім курсом. Нижчим курс був тільки 14 жовтня минулого року - 41,1891 грн/дол.

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий вважає, що протягом цього тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. Курс долара не здивує змінами.

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