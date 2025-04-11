Курс євро в Україні різко підскочив: як змінилась ситуація на ринку

За три дні вартість євро в обмінниках піднялася майже на дві гривні.

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Курс євро 11 квітня в обмінниках перевищив 46 гривень / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Середній курс продажу євро в Україні зріс на 70 копійок

В обмінних пунктах євро купують по 46 гривень

11 квітня в обмінних пунктах України курс євро піднявся. Європейська валюта різко подорожчала на 70 копійок, на що вказують дані моніторингу ринку виданням РБК-Україна.

Курс продажу євро, станом на ранок, складає 46,70 гривень, а купівля євро відбувається у середньому по 46 гривень.

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Зауважимо, що курс євро в Україні ще не мав таких високих показників, а стрімко дорожчати валюта почала у останні кілька днів. 9 квітня курс євро в обмінниках був на рівні 45 гривень.

Водночас Національний банк України 9 квітня встановив курс європейської валюти на рівні 45,02 грн, а сьогодні цей показник піднявся до 45,84 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лісовий повідомив, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить обнадійливою. Курс долара на міжбанківському ринку, а також в обмінних пунктах не перетне позначку в 41,50 - 41,60 гривні.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Раніше Главред писав, що згідно з даними НБУ, офіційний курс євро на 11 квітня встановлено на рівні 45,84 грн, тоді як вчора європейська валюта дорівнювала 45,55 грн.

Напередодні також вперше за декілька днів долар тяжів до зростання. Офіційний курс на 10 квітня 2025 року був встановлений на рівні: 41,2751 грн за 1 долар.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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