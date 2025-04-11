Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Курс євро в Україні різко підскочив: як змінилась ситуація на ринку

Анна Косик
11 квітня 2025, 15:00оновлено 13 квітня, 08:08
672
За три дні вартість євро в обмінниках піднялася майже на дві гривні.
Евро, гривны
Курс євро 11 квітня в обмінниках перевищив 46 гривень / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

  • Середній курс продажу євро в Україні зріс на 70 копійок
  • В обмінних пунктах євро купують по 46 гривень

11 квітня в обмінних пунктах України курс євро піднявся. Європейська валюта різко подорожчала на 70 копійок, на що вказують дані моніторингу ринку виданням РБК-Україна.

Курс продажу євро, станом на ранок, складає 46,70 гривень, а купівля євро відбувається у середньому по 46 гривень.

відео дня

Зауважимо, що курс євро в Україні ще не мав таких високих показників, а стрімко дорожчати валюта почала у останні кілька днів. 9 квітня курс євро в обмінниках був на рівні 45 гривень.

Водночас Національний банк України 9 квітня встановив курс європейської валюти на рівні 45,02 грн, а сьогодні цей показник піднявся до 45,84 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лісовий повідомив, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить обнадійливою. Курс долара на міжбанківському ринку, а також в обмінних пунктах не перетне позначку в 41,50 - 41,60 гривні.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара США / Інфографіка: Главред

Раніше Главред писав, що згідно з даними НБУ, офіційний курс євро на 11 квітня встановлено на рівні 45,84 грн, тоді як вчора європейська валюта дорівнювала 45,55 грн.

Напередодні також вперше за декілька днів долар тяжів до зростання. Офіційний курс на 10 квітня 2025 року був встановлений на рівні: 41,2751 грн за 1 долар.

Більше новин:

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс євро новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ворог атакував Київ 30 дронами: в КМВА повідомили, чи є влучання

Ворог атакував Київ 30 дронами: в КМВА повідомили, чи є влучання

09:24Фронт
В Оренбурзі в районі ТЕЦ прогримів потужний вибух: сталася пожежа, деталі

В Оренбурзі в районі ТЕЦ прогримів потужний вибух: сталася пожежа, деталі

09:01Світ
Окупанти беруть паузу на фронті: аналітик розповів, як змінилася ситуація

Окупанти беруть паузу на фронті: аналітик розповів, як змінилася ситуація

08:42Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця України

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця України

Яка друга назва України: історик зробив несподіване відкриття

Яка друга назва України: історик зробив несподіване відкриття

Карта Deep State онлайн за 13 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Насувається спека: синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні

Насувається спека: синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні

"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

Останні новини

09:11

Гороскоп на завтра 14 квітня: Ракам - приємні моменти, Стрільцям - подарунок

09:01

В Оренбурзі в районі ТЕЦ прогримів потужний вибух: сталася пожежа, деталіВідео

08:54

Карта Deep State онлайн за 13 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:42

Окупанти беруть паузу на фронті: аналітик розповів, як змінилася ситуація

08:10

Як США хочуть віддати 4 регіони України РФПогляд

Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погодиУкраїну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди
07:54

Трамп зробив різку заяву щодо війни після візиту Віткоффа до Путіна

07:10

Де 3 відмінності між чоловіками: весела головоломка, яка нікого не лишить байдужим

06:30

Магнітна буря "трусить" країну: як довго триватиме геомагнітний шторм

06:10

Путіну не вистачає гарматного м'яса на фронтіПогляд

Реклама
05:44

Що заборонено робити в спортзалі: золоті правила етикету

05:00

Тест на уважність: знайдіть медузу серед пластикових пакетів за 9 секунд

04:35

Чому неправильно казати "вибачте мене": вчителька пояснила помилкуВідео

04:19

Місячний календар на 13 квітня: що можна та не можна робити

03:30

Рідше, ніж раз на місяць: ветеринар сказав, як часто потрібно купати котаВідео

02:47

"Я так пишався тобою": командир Павла Іванова емоційно відреагував на його загибель

01:20

Гнилі корені в орхідеї: що треба зробити, щоб врятувати вазон

12 квітня, субота
23:01

"Дружній вогонь" чи російська ракета: хто збив F-16 Павла Іванова

22:52

Україна не стане членом ЄС і НАТО до закінчення війни: Мерц зробив заяву

21:33

Особливий подарунок: Меган Маркл показала, що принц Гаррі привіз з України

21:29

Тренди макіяжу 2025 – як виглядати модно та природно водночас

Реклама
21:12

Трамп продовжив санкції проти Росії, введені Байденом

20:26

В одних областях -8, а в інших +18: якою буде погода на Вербну неділю

20:11

Поліція затримала п'яного екс-футболіста Алієва: у чому його звинувачують

19:28

"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

19:26

Як швидко зняти нагар з каструлі: ШІ розповів ТОП-3 лайфхаки для чистого посуду

19:10

Як шахеди знищують Україну: нова тактика окупантівПогляд

19:03

"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

18:56

Яка друга назва України: історик зробив несподіване відкриттяВідео

18:55

"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

18:46

"Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю

18:30

Чим підживити тюльпани весною: секрет яскравого та тривалого цвітіння

18:30

Шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення: як не стати жертвою

18:18

"Мені дуже гірко": Ада Роговцева втратила близьку людину

18:07

Починається важкий період: як вплине на життя Рожевий повний місяць

18:05

Прославляв Україну на весь світ: на війні загинув відомий боксер і військовий

17:34

Заморожені активи РФ: Мадрид пропонує витратити гроші на оборону Європи

16:49

Без візиту до сервісного центру: в Україні змінюють правила екзаменів на водіння

16:30

27-річна світова модель померла від рідкісного захворювання: що сталося

16:26

Поганий смак в одязі – що видає недоглянутість і несмак

16:18

Вербна неділя 2025: що суворо заборонено робити 13 квітня, прикмети

Реклама
16:06

Пенсія менше тисячі: кому в Україні платитимуть копійки у 2025 році

15:59

Якою буде погода на Великдень: синоптикиня дала прогноз

15:30

Зеленський ввів санкції проти чотирьох осіб: названо прізвища

15:29

Неминучість мобілізації з 18 років: військовий зробив гучну заяву

15:27

Урожай буде вищим, а працювати стане легше: як зробити високі грядкиВідео

15:18

Закрила рота: путіністка Валерія публічно визвірилася на чоловіка Пригожина

15:17

Китайський гороскоп на завтра 13 квітня: Бикам - напруга, Коням - проблеми

15:06

Модні тенденції весна 2025 – топ-10 трендів, які здивують

14:35

Чи зможете ви знайти птаха за 7 секунд: надзвичайна загадка для найрозумніших

14:27

Йому було лишень 26: на F-16 під час виконання бойового завдання загинув герой

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти